Ce a pățit un român care a vrut să fenteze sistemul de parcare din Mamaia! Prețurile sunt ca la Saint Tropez și Monaco

Imaginația românilor nu cunoaște limite atunci când vine vorba despre fentatul plăților. De la cel mai mic contribuabil până la jucătorii mari de pe piață, în România, pare a fi o adevărată întrecere a „bombardierilor” gata oricând să pună în scenă cele mai năstrușnice idei.

ADVERTISEMENT

Așa a fost și cazul unui bărbat care a plecat la mare. A decis să meargă pe litoralul nostru, dar nu mică i-a fost mirarea când a observat. Perla stațiunilor a venit cu scumpiri serioase pentru 2021 de la cazare și până la parcare.

Ce a pățit un român care a vrut să păcălească sistemul de parcare din Mamaia!

Și chiar parcarea a fost cea care l-a supărat cel mai tare pe turist. Exasperat de banii pe care trebuia să-i lase pentru fiecare oră în care nu folosea mașina, omul nu a stat o clipă pe gânduri și şi-a scos plăcuţele de înmatriculare ale autoturismului. A crezut că, în acest fel, reușește să păcălească pe toată lumea și nu va putea fi identificat niciodată. În plus, banii vor rămâne la purtător.

ADVERTISEMENT

Zis, dar mai ales făcut – ca într-o minune plăcuțele au dispărut și mașina a rămas parcată în locurile special amenajate. A fost însă un sejur cu ghinion pentru acesta. Poliţiştii locali l-au identificat în baza de date şi l-au sancţionat cu 500 de lei pentru încălcarea prevederilor HCLM 123/2021.

Mai mult decât atât, agenţii Direcţiei Generale Poliţia Locală au dispus şi ridicarea maşinii şi transportarea acesteia în parcul auto situat pe strada Caraiman, nr.1, anunţă Primăria Constanţa. Drept pentru care, conducătorul auto a fost nevoit să scoată şi mai mulţi bani din buzunar.

ADVERTISEMENT

Concret, acesta a avut de achitat tariful pentru ridicare maşini, adică 450 de lei, tariful pentru transport maşini, încă 120 de lei şi tariful depozitare maşini/zi, alţi 60 de lei.

Cât costă parcarea în Mamaia

Trebuie specificat că turiștii care vin în vacanță pe litoral cu autoturismul, , vor plăti parcarea conform unui grafic. Astfel, aceştia dau 2 lei pentru o oră, 6 lei pentru două ore, 10 lei pentru trei ore, apoi câte 4 lei fiecare oră în plus.

ADVERTISEMENT

Mai exact, pentru o zi și o noapte, șoferii vor achita 94 de lei, incluzând aici și o jumătate de oră gratuită. Da, citiţi bine, aproape un milion lei vechi. O familie care stă la mare o săptămână întreagă are de plătit nu mai puţin de 658 de lei.

Nu doar preţul este unul înfiorător, ci şi sistemul în sine. Plata se face prin SMS, printr-o aplicație, sau cu ajutorul unor tichete de parcare. Doar că aceasta nu se poate realiza pentru o zi sau o săptămână. Conducătorul auto trebuie să trimită SMS la fiecare oră pentru a nu risca amenzi sau chiar ridicarea autovehiculului.

ADVERTISEMENT

„Taxarea prin SMS se face la numărul 7475. Dacă alegeți să plătiți prin card bancar, aveți posibilitatea plății pentru 6, 12 sau 24 de ore”, a transmis Primăria.

Acuze dure ale turiștilor la adresa sistemului de parcare

Nu a mai durat mult până când au apărut nemulțumirile mai ales că la fel se întâmplă și în Constanța. Aici a fost lansat chiar şi un grup pe o rețea de socializare pentru a se explica împărțirea zonelor orașului. Astfel, pe “Informare și consultare regulament parcări Constanța”, conducătorii auto își oferă ponturi și sfaturi.

ADVERTISEMENT

Unul dintre aceștia a lăsat un mesaj despre felul în care și-a petrecut concediul calculând de zor ore și bani aruncați pe parcare. “Sunt turist venit în Constanța, în vacanță cu familia, prima interacțiune după 4 ani de la ultima vizită şi ultimul concediu. Bun, ok au băgat parcare cu plată, prima zi ne ducem în Mamaia, plătesc prin sms îmi pun alarme pe telefon, stau stresat să nu expire timpul.

Ziua 2, plătesc 3 ore, după dau sms extindere o oră, şi iar o oră, şi iar o oră, plec din Mamaia revin prin Constanţa, aflu că trebuie şi unde nu e zona 0 şi zona 1 o taxă de parcare numită zona 2.

Încerc să aflu unde este zona 2 în clar, nimic, între timp revin în Mamaia, încerc să platesc 3h iar, vine sms indisponibil… Ok, încerc să dau de două ori sms de o oră, primul, vine mesaj de confirmare, al doilea nimic. Scot telefonul stresat să nu fi trecut ora, tot timpul pe la fără un sfert, trimit iar sms, încă o oră, mă plimb “relaxat” prin Mamaia să nu depăşesc timpul de parcare.

Iritat, petrec 2 ore din “concediu” incercand sa ma documentez cum e cu zona 2 in clar si daca pot plati si altfel pentru zona 0 in afara de sms. Citesc intreaga hotarare locala 123/2021, cam neclar cum e cu zona 2, mai vag de atat nici avocatii corporate nu puteau sa o faca.

Citesc legea din 2002 la care face referire hotararea cand vine vorba de zona 2 nimic clarificant acolo, decat mai mult incertitudine. Din ce adun, trebuie sa platesc parcare pt zona 2 pentru a parca oriunde altundeva inafara de zona 0 si zona 1.

Intru in aplicatie sa platesc o saptamana, nu pot decat pe o zi o data, ok platesc o zi, mai citesc in speranta clarificarii, pana la urma renunt, ma culc e deja ora 3. Dorm stresat 4 ore, ma trezesc de la ora 7, caut clarificari si certitudini, cam nu sunt, lege formulata vag, sa te induca in eroare.

Experienta neplacuta, ca turist, venind sa ma relaxez, de fapt sa ma stresez, ce sa zic, pacat, mie mi-au placut Constanta si Mamaia, dar eu, cel putin, nu voi mai alege sa vin aici in vacanta pe viitor.

In 2012 si 2017 experienta a fost una placuta nu de tensiune, incertitudine si stres, oare ce altceva mai ascunde care sa imi strice concediul si sa ma jupoie de bani care oricum sunt foarte limitati. Un gust amar, multumesc primaria Constanta, sunteti buni, incurajati maxim turismul, in Bulgaria sau Grecia, ca aici vad ca il faceti stresant si complicat”, şi-a încheiat turistul postarea.

Prețuri la fel de mari ca la Saint Tropez și Monaco

Interesant este că parcarea la Mamaia a devenit la fel de scumpă ca în oraşele milionarilor. Astfel, la Saint Tropez, de la mijlocul lunii noiembrie până la începutul lunii aprilie prima oră este gratuită, iar următoarele 15 minute costă 1,20 . După aceea, fiecare 15 minute costă 0,30.

La Monaco, parcarea în spaţiile publice special amenajate este gratuită pentru prima oră. 60 de cenţi costă după aceea fiecare oră în plus petrecută în acest loc.