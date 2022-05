Ce a pățit Zannidache la cel mai recent concert: „Poliția nu mai făcea față”

Zannidache face furori în orice colț al țării ar concerta. Zannimania a cuprins și orașul Motru din județul Gorj, unde câștigătorul sezonului trecut al concursului Survivor și-a cântat hiturile.

Zannidache, mici probleme cu Poliția la concertul din Motru. N-a fost lăsat să se pozeze cu fanii

La un moment dat, în timpul spectacolului, Zanni a vrut să se apropie de public. Aceștia l-au pipăit și l-au aclamat ca pe un adevărat superstar, așa cum mai vedem doar la marile concerte de peste Ocean unde apare Justin Bieber.

Polițiștii au fost nevoiți să intervină deoarece unii dintre fani ar fi devenit mult prea pasionali, însă pe Zanni nu l-a deranjat deloc felul în care aceștia și-au manifestat fanatismul.

Cântărețul a făcut câteva fotografii cu cei care au apucat, sesiunea foto fiind întreruptă din nou de Poliție.

Trapperul s-a enervat și a postat apoi un mesaj pe Instagram unde le-a dat fanilor adresa locului unde este cazat, o pensiune din oraș, unde a spus că îi așteaptă pe toți cei care nu au apucat să se pozeze cu el ori să primească un autograf.

Cum s-a revanșat artistul față de fani

„Pentru că n-am reușit să fac poză cu toată lumea, pentru că Poliția nu mai făcea față… Eu făceam față! Poliția nu mai făcea față! M-au rugat să părăsesc zona. O să vă dau locația unde mă aflu, la ce pensiune.

Cine ține neapărat să facem poze și să stăm de vorbă, vă dau și veniți acolo. Vă pup!”, a spus Zannidache

pe care le-au filmat fanii care se aflau în primul rând la concertul din Motru, ținând să le mulțumească și în acest fel pentru că îi sunt aproape.

Zanni a stat cu fanii 2 ore peste programul pentru care a fost plătit, la pensiunea unde a fost cazat, fapt pentru care a fost extrem de apreciat. „Am așteptat la pensiune. Am făcut poză cu cine a venit. Deci, cât am stat în plus? Am stat două ore. O să plec spre București. Vă mulțumesc, Motru! Ați fost cei mai tari, incendiari!”, a mai declarat Zannidache pe Story.