Ce a postat Alex Ashraf după ce s-a zvonit că se desparte de Oana Zăvoranu: „Poza vorbește de la sine”

Ce a postat Alex Ashraf pe rețelele de socializare, după ce s-a zvonit că se desparte de Oana Zăvoranu

a postat pe rețelele de socializare și putem spune că a pus capăt zvonurilor privind despărțirea lor. Astfel, el a postat o imagine cu telefonul său, unde are o poză cu Oana Zăvoanu în brațe.

Alex Ashraf a publicat o imagine cu faptul că numerele s-au aliniat și a făcut screenshot pe data de 8.08.2023, la ora 8 și 8 minute. Desigur, acesta a crezut că este un semn de la univers.

„Noi. Timp petrecut în familie. 888. Putere. Dragoste. Nu spun nimic mai mult, poza vorbește de la sine!

Dar ce screenshot am putut face azi, marți, la ora 08:08 în data de 8- luna 8-a acestui an… Să înceapă numerologiaaaa”, a scris Alex Ashraf.

Zvonuri de divorț între Alex Ashraf și Oana Zăvoranu

, alta decât soția sa. Conform , cei doi au luat masa împreună și apoi au rămas să doarmă în același loc.

Soțul Oanei ar mai fi fost văzut abia a doua zi dimineață, când a ieșit să-i plimbe câinii presupusei amante.

Cei doi nu au făcut declarații pe marginea acestui subiect, dar au fost văzuți ulterior purtându-se ca un cuplu de îndrăgostiți.

Ba mai mult, Oana Zăvoranu a fost văzută sărutându-și soțul cu mare patos în timp ce se aflau în mașină. Mai mult, ea a dat și niște declarații pentru a se înțelege că în căsnicia ei nu există nicio problemă.

„Vă pup și vă iubesc și să nu mă credeți decât pe mine! Alex Ashraf, știi că ești inima mea, da? Just the two of us (n.r. – doar noi doi)”, a scris Oana Zăvoranu.