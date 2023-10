Ce a remarcat Andrea Mandorlini după CFR – FC U Craiova 2-0: ”Nu am avut suficientă energie”

Clujenii de Mario Camora și Philip Otele și s-au apropiat la doar 3 puncte de liderul FCSB, care urmează să întâlnească Universitatea Cluj.

Andrea Mandorlini, prima reacție după CFR – FC U Craiova 2-0

La finalul partidei CFR – FC U Craiova 2-0, din etapa a 11-a din SuperLiga, antrenorul Andrea Mandorlini a vorbit despre faptul că jucătorii săi sunt storși de puteri, dar s-a arătat mulțumit că după ce a schimbat sistemul de joc adversarul nu și-a mai creat ocazii.

”În această seară era foarte important să câștigăm. Vă spun sincer, nu am avut suficientă energie. Avem o intensitate foarte ridicată. Săptămâna aceasta am făcut un singur antrenament, în rest, doar meciuri și zile de recuperare. Însă sunt fericit pentru victorie, în această seară era foarte important rezultatul.

Ne-a creat multe ocazii de gol, dar ne-am dat și noi seama că la nivel de intensitate puteam să fim mai bine în această seară. Scorul este mic, cred că puteam marca mai multe goluri. Craiova a avut și ea câteva ocazii. S-a văzut că după ce am schimbat în 3-5-2 sistemul a fost mai bine.

Daniel Bîrligea era supărat pentru că nu a marcat, însă a făcut un meci bun, putem spune că primul gol este aproape în totalitate al lui. Deci putem spune că și-a adus din plin aportul în această seară”, a declarat Mandorlini.

Bîrligea, nervos că nu a marcat

Atacantul Daniel Bîrligea a fost extrem de frustrat de faptul că nu a reușit să marcheze la întâlnirea cu FC U Craiova, însă este convins că vor veni și golurile la următoarele jocuri.

”Este o victorie foarte mare pentru moral, punctele contează foarte mult. Sunt fericit pentru cele două assist-uri, că am ajutat echipa. Sunt puțin supărat că nu am reușit să marchez, că am avut multe ocazii.

Cu siguranță suntem pe un drum bun ca echipă. Nu mă lasă să fiu liniștit mental (n.r. – că a marcat doar două goluri), dar mă ajută că-mi vin multe ocazii, echipa mă ajută. O să ies din momentul ăsta”, a spus Bîrligea.

Pentru CFR Cluj urmează OSK Sfântu Gheorghe, din etapa a 5-a din SuperLiga. Partida va avea loc joi, 5 octombrie, de la ora 20:00, pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu”.