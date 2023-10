CFR Cluj – FC U Craiova 1948, ora 21:00, în etapa 11 din SuperLiga. Echipele de start

Meciul CFR Cluj – FC U Craiova 1948 are loc duminică, 1 octombrie, cu începere de la ora 21:00, în cadrul etapei a 11-a din SuperLiga. Ardelenii vin după un duș rece în Giulești, unde au cedat fără drept de apel în fața Rapidului dar și după o primă victorie în grupa de Cupa României pe terenul divizionarei secunde CSM Alexandria. Oltenii au pierdut acasă în campionat cu Oțelul Galați și au făcut 1-1 la București, cu Dinamo, în Cupă.

Unde se joacă meciul CFR Cluj – FC U Craiova 1948

Ce de obicei, ardelenii își cheamă suporterii pe stadionul din cartierul Gruia al municipiului de pe Someș. Confruntarea CFR Cluj – FC U Craiova 1948 se desfășoară duminică, 1 octombrie, pe stadionul dr. Constantin Rădulescu, locul atâtor bucurii pe plan intern și a numeroase performanțe în cupele europene. Se mizează pe o asistență variind între 4-6000 de spectatori.

În general, meciurile cu Universitatea Craiova sunt așteptate cu mare interes la Cluj, dar e vorba de Universitatea lui Mihai Rotaru, nu de cea a familiei Mititelu. FC U Craiova 1948 nu atrage atâta public și e privită mai degrabă cu îngâduință, pentru câ nicicum nu are cum să se compare cu Andrei Ivan, Bancu sau Screciu, vedetele echipei pregătită acum de Corneliu Papură.

Cine transmite la TV partida CFR Cluj – FC U Craiova 1948

Partida CFR Cluj – se joacă duminică, 1 octombrie, de la ora 21:00, pe stadionul dr. Constantin Rădulescu din Cluj, în etapa a 11-a din SuperLiga și va putea fi urmărită în direct pe micile ecrane pe posturile TV Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Și la Cluj duminică, 1 octombrie, va fi o vreme frumoasă, cu cerul mai mult senin, pericolul de precipitații fiind aproape inexistent. Ușor-ușor încep să mai scadă și temperaturile, dar tot se menține un regim termic agreabil, în sensul în care vom avea la orele amiezii în jur de 22 grade. Problema este că partida se joacă în nocturnă, de la ora 21:00 și atunci vor mai fi doar 16-17 grade. Arbitrul partidei este unul care sigur nu stârnește amintiri plăcute oltenilor, bucureșteanul Andrei Chivulete.

Ce absențe sunt în întâlnirea CFR Cluj – FC U Craiova 1948

ere echipei sale să se mobilizeze la maxim pentru meciul cu FC U Craiova 1948, pentru că oltenii au mulți jucători de calitate. În privința problemelor de lot doar Cristi Manea rămâne indisponibil, dar Mandorlini este acoperit pe acest post cu Mogoș. Credit total în atac din nou pentru tandemul Bîrligea – Otele.

Și Paul Răducan e liniștit în privința alcătuirii unui unsprezece de start cât mai competitiv. Îl are suspendat pe Padula dar în rest tot lotul este disponibil. Fundașul elvețian Lacroix odată intrat în echipă a reușit să devină titular și dă multă siguranță apărării craiovene.

Cote la pariuri la jocul CFR Cluj – FC U Craiova 1948

Jucând pe teren propriu CFR Cluj nu are cum să nu fie desemnată drept mare favorită la obținerea celor trei puncte. Iar cota primită este excelentă, un 1,65 care are toate șansele să scadă până la ora partidei. Oaspeții au cotă de 5,40 pentru a da marea lovitură în Gruia. Șansă dublă X2 are cotă 2,45 iar gol marcat de olteni ajunge la cota de 1,95.

De la promovarea echipei lui Adrian Mititelu au avut loc trei partide pe terenul lui CFR Cluj iar ardelenii au valorificat maxim aceste oportunități, doar că victoriile nu au fost deloc lejere, ci numai la limită. S-a început cu un spectaculos 3-2, dupâ care a urmat 2-1 iar ultimul meci, sezonul anterior, a fost 1-0.