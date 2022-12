Ce afaceri are Cătălin Botezatu. Din ce face bani designerul: „Mă pot lăuda că sunt bogat”

Ce afaceri are Cătălin Botezatu, de fapt. Designerul nu face bani doar din modă, ci are multe alte afaceri pe lângă și alte investiții care îi aduc bani mulți.

Dar acesta nu câștiga bani doar din modă, ci și din Horeca, pentru că este implicat în diverse restaurante și cluburi. Designerul are afaceri și în imobiliare.

Celebrul designer a spus că banii trebuie investiți cu cap și într-un domeniu pe care îl cunoaștem bine și îi știm riscurile.

„Plaja modei este una destul de vastă, am atelier, casă de modă, fabrici, magazine. Dar sunt implicat și în industria HORECA, restaurante și cluburi și, nu în ultimul rând, în imobiliare.

Banii trebuie investiți cu cap, într-un domeniu sigur pe care să îl cunoști și să îl verifici”, a spus Cătălin Botezatu pentru .

Cătălin Botezatu se consideră bogat

Cătălin Botezatu spune că se consideră un om bogat, dar nu neapărat pentru că are mulți bani în conturi, ci pentru că afacerile sale i-au adus posibilitatea de a călători prin toată lumea.

Astfel, designerul spune că este că și-a creat o viață frumoasă, a călătorit peste tot în lume și s-a bucurat de lecturi frumoase, iar acum poate merge să verifice cu proprii ochi dacă ce a citit este real.

„Dar de la o anumită vârstă realizezi că adevărata avere este viața pe care o ai; ce vezi, unde călătorești, ce citești. Am ales să cheltuiesc pentru mine.

La începutul vieții mele, am citit foarte mult și acum merg pe cursul acelor lecturi, să descopăr dacă ceea ce am citit este real. Mă pot lăuda că sunt bogat pentru că am vizitat întreaga planetă”, a mai spus acesta.