Ce alege Laurette între rochia de mireasă și bani: „Dumnezeu e singurul care ne poate judeca”

Laurette rupe tăcerea, după o perioadă în care a fost destul de absentă din spațiul public, și face acum câteva dezvăluiri, în exclusivitate pentru FANATIK, despre noutățile din viața ei.

Laurette, dezvăluiri de senzație după o perioadă de absență din spațiul public

ne-a vorbit despre relația specială pe care o are cu fiica ei, Serena, și plecările ei dese, Laurette făcând naveta între Franța și România. ne-a mai zis și dacă are de gând să ajungă din nou în fața altarului, dat fiind că are un divorț la activ.

De ceva timp ești o prezență tot mai discreta în presă și pe social media. Ce te-a determinat să iei această decizie?

Laurette: – Este adevărat ca în ultima perioadă am ales să nu mai apar public. a fost o decizie a mea, deoarece consider că nu am nimic interesant de afișat și, din acest motiv am ales discreția. Evident că aș accepta oferte de emisiuni sau proiecte, ceva care să fie pe placul meu.

Ai fost de foarte multe ori plecată peste hotare, ai văzut și experimentat multe. Nu te-a convins nicio țară să te muți acolo definitiv?

– Așa este, am fost plecată de multe ori, însă niciodată nu m-am gândit să plec definitiv. Asta pentru că tot timpul s-au ivit lucruri de făcut, însă de 2 ani și jumătate stăm mai mult în Franța, la Paris, decât în România.

Ce spune Laurette despre relația cu fata ei: „Mereu o încurajez să fie deschisă”

Cum ați reușit să faceți cu școala în această perioadă?

– În ceea ce privește școala, fetița mea a studiat în Paris un an, acum este în România. Vom vedea la anul viitor ce decizie vom lua.

Nu este dificil pentru Serena acest du-te vino? Colegi și cadre didactice diferite frecvent.

– S-a obișnuit! De mică o plimb peste tot cu mine. Și eu când eram mică am fost dusă de mama peste tot, așa că e foarte bine să experimenteze de la o vârstă fragedă, să vadă lumea, să cunoască culturi și oameni noi. Mereu o încurajez să fie deschisă, prietenoasă și să studieze cât mai multe limbi străine.

Am fi zis cu toții că iubirea schimbă tot, inclusiv gândirea și unele năravuri, însă, în cazul tău nu s-a întâmplat asta. Consideri că nu a fost dragostea suficient de mare sau de ce nu te-ai recăsătorit și nu ți-ai mai întemeiat o familie?

– Nu m-am recăsătorit, pentru că nu am întâlnit pe nimeni care să fie pe gustul meu și cu care să rezonez. Eu sunt mai deosebită din multe puncte de vedere, iar mentalitatea mea niciodată nu a rezonat cu cea a unui bărbat român. Am fost căsătorită cu Nistor Ciprian, însă, din păcate, am divorțat, iar fiecare și-a refăcut viața. Dumnezeu are pregătit pentru fiecare ceva bun.

„Poate o să fiu și mireasă”

Crezi că vei mai îmbrăca vreodată rochia de mireasă?

Laurette: – Poate o să fiu și mireasă. cine știe, orice femeie își dorește lucrul acesta, însă pentru mine stabilitatea financiară e mai importantă decât să fiu mireasă.

Care este cea mai mare temere a ta când vine vorba de viață și de încercările ei?

– Cea mai mare temere a mea este să pierd pe cineva drag mie, aceasta este cea mai mare temere, și, știm cu toți că va veni acel moment pentru fiecare dintre noi.

În ce relație mai ești cu tatăl tău? Ați reușit să vă mai vedeți?

– Într-o relație Ok, nimic mai mult.

Laurette păstrează legătura cu tatăl fiicei sale: „Petrec foarte mult timp împreună”

Apropo de asta și de plecările frecvente, reușesc să se vadă și să aibă o reacție tată-fiică așa cum și-ar dori?

– Își vede tatăl și își petrec foarte mult timp împreună!

În anii trecuți te mai ajuta și mama ta în creșterea fiicei tale, Serena, ca să îți poți face treburile. Acum că este mai mare, reușești să te ocupi doar tu de ea?

– Fiica mea a locuit și locuiește cu mine din totdeauna, la mama merge în vacanță ori de câte ori dorește și mama este disponibilă.

Bănuiesc că ai văzut-o pe Eva Măruță și ai auzit ceea ce a realizat. Ți-ar plăcea ca fiica ta să aibă un astfel de traseu, și, evident, succes răsunător?

– Nu am văzut subiectul, în ultima perioadă nu mai urmăresc presa și nici la tv nu mă mai uit. Am renunțat, însă am văzut ceva pe social media. Este o fetiță isteață, cu părinți pe măsură, care au investit în talentul ei. Super felicitări pentru reușite. Fetița mea nu a dorit să se expună public, însă, dacă va dori la un moment dat, va fi alegerea ei.

Vedeta, despre episodul traumatizant prin care a trecut. Cântăreața a fost bătută de un bărbat

De asemenea, Eva a primit și laude, dar și foarte multe mesaje și opinii răutăcioase. Știu că pe fiica ta nu ai mai expus-o după o serie de incidente în colectivitate. Ați mai avut parte de astfel de evenimente nefericite?

Laurette: – Mulțumim lui Dumnezeu că nu am mai avut parte de incidente în ultima perioadă, asta poate pentru că fetița mea este acum într-un colectiv foarte Ok. Este la o şcoală privată, iar acolo din acest punct de vedere pot sta liniștită, deoarece există anumite regulii de la care copii nu se pot abade.

A avut nevoie de ajutor de specialitate pentru a trece peste acel episod traumatizant?

– Orice experiență din viața mea, cu siguranță, a avut un motiv. Cred că Dumnezeu m-a pus la încercare, cred cu tărie că trecem peste anumite încercări și traume ca sa ne pregătim pentru viață și să experimentăm ce e bine și ce anume este rău. Fiecare învață din propriile greșeli și oamenii nu sunt în măsură să judece alegerile unui om. Toți platim pentru ce anume decidem să facem în această viață. Singurul căruia trebuie să-i dăm răspunsuri pentru faptele noastre este Dumnezeu, EL este singurul care ne poate judecata, în rest oameni sunt la fel de păcătoși. Nu există om fără de păcat.

Laurette face bani din salonul ei de masaj

În ceea ce privește întreținerea fiicei tale, te ajută și tatăl ei, Mihai?

– Fetița are o relație frumoasă cu tatăl ei!

Apropo de bani și de job, cu ce te mai ocupi acum?

– Mă ocup cu salonul de masaj. Avem o bază de clienți pe care i-am format în decurs a trei ani. Oamenii sunt foarte multumiți și se întorc cu plăcere de fiecare dată pentru o ședință de masaj relaxare sau terapeutic.

Îți mai aduci aminte de începuturile în televiziune? A fost greu să îți faci loc printre divele vremii?

– Îmi aduc aminte cu plăcere. A fost un drum pe care l-am parcurs cu plăcere și cu mintea unei tinere. Acum dacă aș da timpul înapoi nu aș mai dori să fiu cunoscută.

A rămas în relații foarte bune cu Adriana Bahmuțeanu, a cărei asistentă a fost: „Mai rar oameni ca ea”

De ce spui asta? Ti-a adus multe minusuri?

– Nu nicidecum , sunt foarte mulți oameni care ma îndrăgesc însă as alege acum sa plec intr-o alta tara pentru cariera de model și manechin cu siguranța in alta tara as fi fost apreciata și un model de succes. In alte tari industria de modeling este la un alt nivel fata de România .

În ce relație erai cu Adriana Bahmuțeanu?

Laurette: – Cu am rămas în relație de prietenie. Este un om minunat care a fost lângă mine în situații și momente mai puțin plăcute din viața mea și îi mulțumesc că mă iubește. Și eu o iubesc la fel de mult pentru că este un om cu suflet bun, în ciuda apariției ei de femeie puternică, este un om sensibil și sufletist. Mai rar oameni ca ea în ziua de astăzi! Mereu a fost alături de mine și m-a sprijinit.

Cine este omul care ți-a făcut cel mai mult rău în viață?

– Nu există oameni rai, cred că am fost eu prea bună și de multe ori bunătatea mea a fost călcată în picioare, însă am învățat pe drum că într-o lume rea, tot eu va trebui să rămân omul bun și cu frică de Dumnezeu.