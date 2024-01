Adriana Bahmuțeanu, dezvăluire dureroasă: ”Am pierdut un copil și am trecut foarte greu peste”

Adriana Bahmuțeanu, dezvăluire dureroasă. și a trecut foarte greu peste, susține fosta soție a lui Silviu Prigoană. Bebelușul venise pe lume la maternitatea Polizu din Capitală, la numai 7 luni de sarcină.

Adriana Bahmuțeanu, mărturie amară despre moartea unui copil la 3 săptămâni. Vedeta recunoaște că a depășit foarte greu momentul

Adriana Bahmuțeanu are o despre moartea copilul său care s-a stins din viață la numai 3 săptămâni, după o naștere prematură. Vedeta recunoaște că a depășit foarte greu momentul care a avut loc în anul 2009.

Medicii au fost rezervați încă de la venirea pe lume a celui mic, însă părinții nu și-au pierdut niciodată speranța. Micuțul fusese botezat și primise numele Eduard Darius, unul dintre prenume fiind folosit mai târziu pentru un alt fiu.

„Da, am pierdut un copil și am trecut foarte greu peste, dar există o lege a compensației, fiindcă în viața mea a apărut Blake, băiețelul lui George, și acum sunt fericită că am trei băieți.

Le recomand celor care vor să rămână însărcinate să își facă analizele și, dacă au fibrom, să nu rămână gravide fiindcă e periculos, fibromul poate crește în timpul sarcinii”, a declarat Adriana Bahmuțeanu pentru revista .

Ce regrete are Adriana Bahmuțeanu legat de rolul de mamă

Adriana Bahmuțeanu are doi băieți din fostul mariaj, Eduard și Maximus, care au rămas în casa lui Silviu Prigoană. Vedeta are câteva regrete legat de rolul de mamă, subliniind că îi pare rău că nu a stat mai mult cu ei când erau mici.

Copiii au fost crescuți de mama jurnalistei, care la momentul respectiv i-a fost de mare ajutor. Prezentatoarea muncea foarte mult și nu putea să le poarte de grijă, însă bunica a fost cea care le-a oferit o bază de siguranță.

Un alt regret este că băieții au fost expuși la un divorț dureros. Bruneta și fostul soț nu au reușit să se înțeleagă la separare și nici acum nu sunt în relații foarte bune. Adriana Bahmuțeanu și-ar fi dorit să îi înțeleagă mai bine.

„Și mi-aș fi dorit să am mintea de acum și să fie ei mici, ca să îi cresc mai frumos decât i-am crescut. Cred că pe lumea asta a trebuit să învăț ce înseamnă răbdarea, fiindcă la început nu am avut răbdare cu ei.

În timp am învățat că răbdarea este importantă”, a mai spus vedeta, mai arată sursa menționată mai devreme. Jurnalista consideră că este târziu să devină din nou mamă, deși George își dorește acest lucru.