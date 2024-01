Ce au pățit mai mulți români care nu au deschis ușa preotului: „L-am întrebat în secunda doi ce căuta în casa mea fără să îi dau eu drumul?”

Un român revoltat a povestit prin ce a trecut după ce a refuzat să deschidă ușa preotului. Acesta nu se aștepta la acest deznodământ, dar oamenii au dezvăluit că nu este singurul.

Ce au pățit mai mulți români care nu au deschis ușa preotului

În această perioadă, . Totuși, nu toți românii sunt credincioși sau dispuși să-i primească în casă, dar unii dintre cei care au refuzat să deschidă ușa au avut parte de surprize.

Un bărbat a povestit în mediul online că, deși nu a acceptat să primească preotul și nu a deschis, de altfel fiind în duș, s-a trezit cu musafiri în casă. Părintele și ajutoarele lui intraseră de unii singuri.

„Stau la bloc, și așa cum știți și voi este momentul în care preotul se plimbă cu băieții să mai adune ceva bani de Bobotează. Nu știu cum e pe la voi, dar la mine trimite înainte cu câteva minute ajutoarele să bată la ușă să îi confirmi sau nu că atunci când vine îl primești. Eu nu sunt fan al acestor întâlniri și nu primesc de obicei….

Asta până ieri. Știam că trebuie să sosească dar eu știind că nu o să îl primesc am intrat să fac duș. Am auzit bătaia la ușă la un moment dat, dar nu am ieșit (știam că e ajutorul lui). Termin dușul ies din baie când dau nas în nas cu popa care deschisese ușa de la intrare. Noroc că eram îmbrăcat”, a povestit bărbatul

Nu este singurul care a pățit asta

Bărbatul s-a enervat și l-a luat la rost pe preotul cu pricina. Mai mult decât atât, a refuzat să-i ofere bani la final. Astfel că, a plecat nervos, ba chiar a trântit și ușa în spatele său.

„L-am întrebat în secundă doi ce caută în casa mea fără să îi dau eu drumul? (…) L-am lăsat să își facă treaba cu Iordan…Când să plece se oprește și aștepta bani. Eu zic că nu fiindcă e muncă în folosul comunității, iar eu nu am cerut asta… A ieșit și trântit ușa.

Nu sunt cel mai mare creștin și în principiu nu am nimic cu subiectul, dar mă deranjează că îmi dau seama că umblă mai mult pentru bani decât pentru evenimentul în sine….Așteaptă mereu bani să îi dai… Cât îi dai e binevenit dar dacă îi dai puțin pare că nu e prea fericit… La voi cum e?”, a continuat bărbatul.

Mai multe persoane au dezvăluit că au trăit experiențe similare, în timp ce alții nu au înțeles cum acesta a putut lăsa ușa descuiată. „De când eram mică am văzut că așa se face, vine popa și dacă nu e ușa deja deschisă, o deschide el, sau mă rog, încearcă”, a spus cineva.

„Eu am pățit la fel, dar l-am dat afară direct, fără explicații sau scuze. Cum să între în casă fără să îi dau eu voie?Sunt o persoană credincioasă, dar deloc religioasă. Iar preoții ortodocși din România generează mai mulți atei decât știință. Sunt lacomi, afiliați politic, dezgustători”, a explicat altă persoană.