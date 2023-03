Ce avere are Andreea Bălan. Câți bani are, de fapt, concurenta de la America Express

Ce avere are Andreea Bălan. Câți bani are, de fapt, artista și concurenta de la America Express. Aceasta a muncit de mică, iar acum trăiește în lux!

Ce avere are Andreea Bălan. Câți bani are vedeta de la America Express

Andreea Bălan nu le duce lipsa banilor, pentru că aceasta are o avere considerabilă construită în toți anii de muncă. Artista a început să lucreze de mică, încă din anul 1999. Din 2006 aceasta și-a început cariera muzicală solo.

Andreea Bălan a primit mulți bani și pentru participarea la emisiuni TV, printre care și Dansez pentru tine, pe care a și câștigat-o.

Aceasta este de foarte multe sezoane și la emisiunea Te cunosc de undeva, în calitate de jurat. Iar acum aceasta a participat alături de Andreea Antonescu la emisiunea America Express, unde chiar a reușit să ajungă până în finală.

Concurenții ar fi primit circa 1000 de euro pentru participarea la fiecare etapă. De asemenea, și eveniment la care participă.

Andreea Bălan ar lua circa 2500 de euro pentru o oră de cântat la un concert, iar la o nuntă prețurile cresc considerabil. Dacă mirii vor ca aceasta să fie prezentă pe tot parcursul evenimentului, atunci Andreea Bălan cere suma de circa 10.000 de euro pentru a sta la întreaga nuntă.

De unde mai face Andreea Bălan bani

Andreea Bălan primește bani și din YouTube, pentru toate piesele pe care le scoate și a reușit până la această vârstă să și investească în viața ei. Aceasta are o casă foarte mare în Capitală, care ar costa în jur de jumătate de milion de euro, dar și două apartamente.

Andreea Bălan deține și trei mașini de lux, dar artista mărturisea că nu îi place să dea mulți bani pe lucruri, ci preferă să vadă averea în conturile bancare.

„Eu am o casă, casa respectivă pe care am construit-o atunci, am răscumpărat și cealaltă parte și acum suntem în renovări, pentru că vreau să mă bucur de tot spațiul, e o casă mare, care valorează ceva. Și am mai două apartamente…

Dar în mine, personal, n-am investit, ceea ce era greșit. Abia în ultimii doi, trei ani am început să investesc în mine. Mă doare inima când dau cu cardul, o geantă 1.500 de euro… Eu nu pot să îmi cumpăr lucruri foarte scumpe. Mai bine pun banii în bancă și mă uit pe aplicație dimineața…”, a spus ea în podcastul lui Cătălin Măruță.

Andreea Bălan și tatăl ei s-au certat din cauza banilor

, iar artista spunea că la 18 ani, după mai mulți ani de muncă părintele ei i-a spus că nu are niciun ban. Atunci Andreea Bălan a mărturisit că a fugit de acasă și a încercat să își facă traiul singură.

„La 18 ani am fugit de acasă! Tată îmi cheltuise toți banii. Când l-am întrebat, nu știa nici el pe ce. Eu la 18 ani m-am trezit că nu am nimic, după 1 milion de discuri vândute.

Am fugit la București, am stat într-o garsonieră și mi-am luat un Peugeot în rate. L-am iertat abia când am devenit și eu părinte”, a povestit Andreea Bălan la podcastul Acasă la Măruță.