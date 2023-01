Ce avere are, de fapt, Dorian Popa. Artistul e milionar în euro

Ce are, de fapt, fostul actor din serialul Pariu cu viața. Artistul e milionar în euro după ce a dat lovitura cu afacerea pe care o are în domeniul imobiliar. Vedeta muncește enorm pentru a aduna și mai mulți bani.

Cât de bogat este, în realitate, Dorian Popa. A adunat câteva milioane de euro până în prezent

Dorian Popa nu-și permite să plece în concediu și spune că nu se oprește din a strânge venituri considerabile în perioada următoare. Numai în anul 2022 a avut un profit uriaș care se ridică la valoarea de 2 milioane de euro.

Cunoscutul vlogger nu a dezvăluit care este averea pe care a strâns-o până în momentul de față, dar speră să atingă în curând 15-20 milioane de euro, după cum a dezvăluit în urmă cu ceva vreme într-un interviu.

Cu toate acestea nu se vede a fi pe lista miliardarilor, fiind extrem de recunoscător pentru bogăția de care se bucură.

În altă ordine de idei, artistul spune că abia așteaptă să intre în posesia bolidului de lux pe care l-a comandat deja. Este vorba de un Lamborghini care se ridică la valoarea de 290.000 de euro și care va ajunge în garajul său în ianuarie.

„Aștept mașinuța. Alea două (n.r. milioane de euro) sunt de anul trecut, în total sunt mai multe, dar nu vorbim despre ele că cică nu este în regulă”, a declarat Dorian Popa la .

Dorian Popa, planuri pentru noul an

Dorian Popa a discutat deschis și despre planurile pe care le are pentru noul an. Cântărețul speră să extindă cartierul pe care îl are în Domnești, acolo unde și-a ridicat o casă de lux, superbă, de câteva mii de euro.

„Dau drumul la următoarele case, extindem cartierul de la 6 la 12 case, zilele acestea trebuie să mai cumpăr un terenaș mic.

Planul mare pentru 2023 este să cumpăr un teren de 8000 mp, pentru că vreau să fac un cartier mare de 30 de case”, a completat Dorian Popa, mai arată sursa menționată mai devreme.