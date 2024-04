Ce avere are, de fapt, Pescobar! Mitică Dragomir l-a dat de gol: „Are profit de 100.000 de euro pe zi”

În emisiunea MAX Profețiile lui Mitică, Dumitru Dragomir, invitatul constant al show-ului, a dat din casă și a răspuns unei întrebări grele: ce avere are, de fapt, Pescobar. Sumele sunt uriașe de-a dreptul.

Mitică Dragomir a spus ce avere are Pescobar

Mitică Dragomir a primit de la Horia Ivanovici o întrebare ce nu lăsat loc de ocolișuri: ce avere are, de fapt, . „Are avere de 100 de milioane (n.r euro) acum? De 50? 10?. Cu tot ce a făcut, cu toate restaurantele, câți bani face?”, a fost curiozitatea lui Horia Ivanovici.

Mitică Dragomir nu a ținut ascunse aceste detalii despre partenerul său de afaceri. Astfel că, averea lui Pescobar este în creștere. Și, pe lângă banii pe care i-a strâns până acum, impresionante sunt sumele câștigate zilnic din restaurante.

Mai exact, spune Dumitru Dragomir, câștigurile zilnice ale lui Pescobar sunt de ordinul zecilor de mii. Ceea ce înseamnă că, pentru 2024, ar putea avea un profit uriaș, la care mulți patroni nici nu îndrăznesc să viseze.

„Are avere de 10.000. E cel mai tare pe lichidități. Din HoReCa nu-l bate nimeni. Are profit de 100.000 de euro pe zi. Care îi rămân. Clujul, Timișoara, Craiova, Snagovul. 100.000 de euro pe zi, nu pe lună, câștig. Anul ăsta face peste 25 de milioane de euro. Tu m-ai întrebat de avere, avere a început să facă acum”, a spus Dumitru Dragomir despre averea lui Pescobar la MAX Profețiile lui Mitică.

Banii aduc și dușmani

Banii mulți îi aduc și dușmani lui Pescobar, spune Mitică Dragomir. „Nu-l iubește nimeni, din cauza succesului. Dacă ai succes, toată lumea vrea să-ți pună piedici. Asta e România. Pe ăsta la mare, pe Bucur, toată lumea în loc să-l felicite și să-l sprijine să facă ceva pe litoralul ăla și plaja de au distrus-o, s-a găsit unul să-i pună bețe-n roate.

Bine, am auzit acuma, n-a vrut să lovească în Bucur, Ion Stelian. A vrut să lovească în amiralul, care este primar la Constanța. Că nu avea nimic cu Bucur”, a explicat Mitică Dragomir, făcând referire și la omul de afaceri Alin Bucur, care este împiedicat sa investească 8 milioane de euro în plaja din Mamaia.

Este Mitică Dragomir omul din spatele lui Pescobar?

În trecut, tot la MAX Profețiile lui Mitică, Dumitru Dragomir a mai oferit răspuns unei întrebări ce ar putea părea incomodă la prima vedere. . Astfel că, Mitică Dragomir a explicat ce îl leagă, de fapt, de omul de afaceri.

„Dacă mint, să îmi stea inima! Pescobar a cumpărat de la mine restaurantul din spatele Telefoanelor și cele două vapoare le-a cumpărat, iar afacerea a închiriat-o. Mi-a dat toți banii, nu are nicio datorie. La cele două restaurante pe vapor – eu am trei vapoare cumpărate la licitație -, plătește în rate. iar ceea ce am închiriat de la Parcuri, iau chirie și le plătesc 40% din ce iau de la Pescobar. El plătește chirie, de aproape 10 ani este chiriașul meu.

Crezi că mi-ar fi frică sau rușine de cineva să zic că sunt în spatele lui? Am fost un prost, trebuia să mă asociez cu el, nu să vând. Acum îi pare rău. Nu trebuia să vând vapoarele și să închiriez pontoanele. Trebuia să spun să facem 50% – 50%. Eu am avut cele mai frumoase restaurante de aici din țară și nu a mers niciunul. Restaurantele sunt 100% ale lui Pescobar. Are totuși o datorie, a luat în rate vapoarele”, a explicat Mitică Dragomir.

