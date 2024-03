Pescobar și-a pierdut cel mai important om din business. Cum explică Mitică Dragomir bomba momentului

Dumitru Dragomir a vorbit la MAX Profețiile lui Mitică despre lovitura puternică primită în afaceri de Pescobar. El a vorbit despre despărțirea care, probabil, a marcat showbiz-ul și a făcut dezvăluiri fierbinți despre Pescobar și Larisa Popa, femeia care a plecat din compania acestuia.

Mitică Dragomir: ”S-o fi certat cu nebunul”

, în stilul lui caracteristic, informațiile apărute cu privire la despărțirea lui Pescobar de Larisa Popa. Trebuie însă precizat că este o despărțire care privește afacerea anunțată de managerul care era mâna dreaptă a proprietarului de la Taverna Racilor.

”Ce a făcut Pescobar al tău? I-a plecat Larisa”, spune jurnalistul Horia Ivanovici în cadrul emisiunii . Iar Mitică Dragomir, la fel de uimit, a avut nevoie de lămuriri suplimentare. Nu de altceva, dar nu îi venea să creadă veștile.

”Care Larisa? Are două Larise”, a întrebat Dumitru Dragomir. Lămurit despre ce este vorba de gazda emisiunii, Mitică nu și-a ascuns mirarea. Măcar pentru că, așa cum spune chiar el, Pescobar ar fi pierdut un om deosebit de valoros.

”Asta (Larisa Popa, n. red.) era un manager de excepție. S-a fi certat cu nebunul ăsta. Nici ăsta nu are toate țiglele pe casă”, explică Mitică Dragomir. Dar, totuși, cu privire la ce se va întâmpla în viitorul apropiat. ”Și asta e tare, Larisa de la Timișoara. E super-meseriașă. Dar se împacă ei… Pescobar nu e fraier…”, spune Dumitru Dragomir la MAX Profețiile lui Mitică.

Pescobar, părăsit intempensiv de Larisa, mâna lui dreaptă din afaceri

Larisa Popa a anunțat acum câteva zile că a plecat de la Taverna Racilor lui Pescobar. Anunțul, unul venit oarecum prin surprindere, a luat prin surprindere lumea bună a Capitalei. Nu de altceva, dar tânăra lucra de ani buni în stabiliment și era deja celebră în lumea showbiz-ului.

”Larisa a lui Pescobar nu mai este, este doar Larisa. Larisa, șefa la raci, șefa la homari, la orice nu mai este, doar Larisa sunt.(…) Am fost cea mai tare manageră de la Pescobar, corect. Nu mai lucrez la Pescobar, acum întrebările o să tot curgă. În ianuarie m-ați tot întrebat pentru că am avut o perioadă în care nu am apărut pe TikTok și atunci toată lumea avea suspiciuni vis-a-vis de ce n-am mai apărut.

Toată lumea mă întreba dacă mai lucrez. Da, în ianuarie în continuare lucram, am trei săptămâni de când nu mai lucrez. Fiecare om își pune amprenta în ceea ce face. Vă mulțumesc mult că sunt printre voi aici oameni care chiar apreciau ce făceam și eu în Tavernă, deși sunt în continuare foarte mulți hateri printre noi.

Momentan nu muncesc, nu spun un ”nu” următoarelor oportunități care o să vină în viața mea, dar cu siguranță voi face o alegere sau voi lua o decizie la momentul potrivit”, a spus, pe conturile ei de socializare, Larisa Popa.

Despărțirea dintre Pescobar și Larisa Popa este cu atât mai surprinzătoare cu cât, acum ceva vreme, patronul restaurantelor a recunoscut că tânăra îi este de neînlocuit. O numea, fără să se ferească de cuvinte mari, mâna lui dreaptă, omul de încredere. Ba chiar spunea că e liniștit oricând știe că Larisa ar fi la restaurant. Acum însă, a rămas fără ea.

