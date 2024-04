, iar analiștii emisiunii au comentat acest lucru. Florin Vulturar strânge acum ultimele detalii despre atacantul minune de pe lista “roș-albaștrilor”.

Ce cred analiștii Fanatik despre „bomba” pe care vrea s-o detoneze Gigi Becali la FCSB. „Mega-lovitură!”

Florin Vulturar, impresarul de “casă” al FCSB-ului, se află acum în Portugalia pentru a-l urmări pe Rafa Mujica. , iar acesta are o cotă de piață de 5 milioane de euro. Analiștii FANATIK au discutat despre mutarea dorită de liderul SuperLigii.

Robert Niță, Bănel Nicoliță și Vivi Răchită sunt de părere că fostul jucător din academia Barcelonei ar putea să fie un mega-transfer pentru campionatul României. Cu toate acestea, având în vedere performanțele din prima ligă a Portugaliei și cota de piață, invitații lui Horia Ivanovici văd această mutare drept una greu de realizat.

“E un jucător care a făcut junioratul la Barcelona. A jucat pe la echipe din liga a doua din Spania. Dar cred că Segunda Division e mult peste SuperLiga noastră.

E un jucător care în sezonul acesta are 18 goluri și 3 assist-uri. Poate fi o lovitură. Eu mai am o problemă cu fotbaliștii spanioli aici. Toți care au ajuns prin România nu au confirmat.

Dar eu mai cred că la cifrele pe care le-am văzut nu va ajunge în România. Tot ce este peste 2 milioane de euro în România sunt bani foarte mulți. Un jucător la cota asta, la evoluțiile pe care le are, e greu de adus în România.

Dacă vine și o ofertă din Segunda Division pentru el e concurență cu ce e la noi. Având cotă de 5 milioane de euro, nu te poți aștepta să îl iei cu 600.000 sau 700.000 de euro.

Fiind spaniol și dă și randament în prima ligă din Portugalia, eu cred că vor avea o concurență serioasă. Ar fi o lovitură dacă l-ar cumpăra, dar un astfel de jucător e greu să ajungă în România”, a spus Robert Niță, la FANATIK SUPERLIGA.

“E un atacant de Champions League”

Bănel Nicoliță este de părere că lui FCSB i-ar prinde bine un astfel de atacant. Astfel că Rafa Mujica ar putea ajuta echipa lui Gigi Becali să ajungă în Champions League.

“Ar fi senzațional să îl cumpere. Cifrele spun totul despre el. Ai 18 goluri într-un campionat puternic cu Porto, Benfica, Sporting. Nu e un campionat slab.

Are vârsta perfectă pentru performanță. E un atacant de care are nevoie pentru a intra în Champions League. El acum joacă într-un campionat cu echipe care evoluează în Champions League. FCSB chiar are nevoie de un astfel de atacant”, a spus Bănel Nicoliță, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

“Gigi poate să dea și 3 milioane de euro pe el”

La FANATIK SUPERLIGA, Vivi Răchită este de părere că Gigi Becali ar putea să achite și 3 milioane de euro pe fostul jucător al La Masiei, având în vedere că a achitat aproape 2 milioane de euro pe Miculescu: “A dat 1.7 milioane de euro pe Miculescu. Poate să dea 2 sau chiar 3 milioane pe Mujica.

E un jucător care are ABC-ul făcut la academia La Masia. Acolo nu te duci să dai probe. Acolo vin juniori din toată lumea. Dacă a ajuns și la lotul naționalei Spaniei… Sperăm ca astfel de jucători să vină și în România”.

Analiștii FANATIK, despre atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB