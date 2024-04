Detalii tari despre atacantul de Champions League al lui Gigi Becali. „A dat gol cu Luis Enrique antrenor la Barca”. Care e prețul

FCSB este aproape de a câştiga primul titlu după 9 ani în SuperLiga. pentru marele vis: calificarea în grupele UEFA Champions League.

Detalii tari despre atacantul de Champions League al lui Gigi Becali: “Pe 2,5 miloane de euro l-ar putea lua”

Unul dintre jucătorii ochiţi de Gigi Becali este Rafa Mujica, fost jucător al Barcelonei, actualmente la Arouca, în Portugalia, acolo unde traversează un sezon excelent. Gabi Safta a dat detalii despre ţinta lui Gigi:

“Rafa Mujica a câştigat Champions League cu Barcelona în anul 2018 în Youth League. A dat gol pentru prima echipă cu Leicester când Luis Enrique a fost antrenor la Barcelona.

Am vorbit cu Florin Vulturar, are contract pe trei ani. Nu are clauză, pe 2,5 miloane de euro l-ar putea lua Gigi Becali. În 2019 a fost antrenat de Ernesto Valverde.

A avut o ruptură, a stat 10 luni pe bară şi Valverde l-a readus în lot. Marcelo Bielsa l-a vrut la Leeds United, adică antrenori de antrenori. Are contract până în 2026.

Este de luat pentru Champions League cu cei de la FCSB”, a dezvăluit Gabi Safta la FANATIK SUPERLIGA.

Niţă: “Acest jucător este o certitudine, nu o speranţă”

că preţul de 2,5 milioane de euro este unul foarte bun pentru un jucător care vine ca certitudine la FCSB şi ar fi o adevărată lovitură pentru Gigi Becali:

“La 2,5 milioane de euro, cum spune domnul Vulturar, cred că este un preţ foarte bun dacă ţinem cont că 1 milion şi ceva a dat domnul Becali pe jucători din campionatul intern.

Acest jucător este o certitudine, nu o speranţă” a comentat Robert Niţă la FANATIK SUPERLIGA.

