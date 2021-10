Ce decizie a luat Anamaria Prodan după ce Reghe a anunțat divorțul: „Am să lupt să nu simtă copiii nenorocirea”

Anamaria Prodan a reacționat în emisiunea lui Cătălin Măruță la declarațiile lui Laurențiu Reghecampf, care a recunoscut că a depus actele de divorț.

Femeia de afaceri a spus că deși s-a ajuns în acest punct al vieții sale, nu va vorbi niciodată urât despre omul cu care a construit o familie frumoasă și un imperiu financiar.

Ana îl numește în continuare Soarele ei pe Reghecampf și susține că tot ce va face de acum înainte va fi să îi protejeze pe copii să nu sufere din cauza acestei despărțiri.

ADVERTISEMENT

Anamaria Prodan, declarații în emisiunea lui Măruță despre divorțul intentat de Reghecampf

Impresara a admis pentru prima oară că probabil a făcut și ea niște greșeli în această căsnicie, că nu a fost foarte atentă la semnele care anunțau despărțirea.

„De-a lungul vieții am făcut niște greșeli. Nu am fost foarte atentă. Am să lupt să nu simtă copiii mei nenorocirea asta”, a declarat Prodan la

ADVERTISEMENT

Vedeta a spus că în aceste momente dificile pentru ea și pentru familie se bucură de sprijinul prietenilor.

„Niciodată nu am știut care este adevărul, nici în momentul de față. Încă mai am niște oameni adevărați care vin la mine”, a mai spus aceasta pentru „La Măruță”.

ADVERTISEMENT

Antrenorul Universității Craiova a depus actele de divorț de frumoasa impresară. Reghe a făcut câteva declarații despre decizia fermă pe care a luat-o, fără să intre în prea multe intimități.

Fanatik a anunțat separarea în exclusivitate pe 17 iunie

Laurențiu a mărturisit pentru că niciodată nu se va dezice de această căsnicie. De asemenea, își dorește ca pe marginea acestui subiect să îi fie respectată dorința de a nu-și spăla rufele în public.

ADVERTISEMENT

Zvonurile despre divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf planează de câteva luni bune în spațiul public. Antrenorul de fotbal confirmase pentru Fanatik decizia de a divorța la data de 17 iunie, mărturisirea lui provocând un adevărat tsunami mediatic atunci.

„Da, e adevărat, divorţăm! Este singurul comentariu pe care îl am de făcut. Vă rog să înţelegeţi că este vorba de viaţa noastră privată, de copiii noştri. Vă rog să ne respectaţi decizia. Vă mulţumesc”, a recunoscut în vară Laurențiu Reghecampf pentru Fanatik.

ADVERTISEMENT

Fostul partener al impresarei și-a refăcut viața după separarea de soție alături de o tânără pe nume , care este însărcinată în 3 luni.