Ce descoperire șocantă a făcut o femeie despre bărbatul pe care îl iubea. A trăit 5 ani într-o mare minciună

O italiancă de 50 de ani a trăit coşmarul vieţii sale când a aflat că bărbatul pe care îl iubea şi alături de care visa un viitor fericit a infectat-o intenţionat cu virusul HIV, punându-i viaţa în mare primejdie. Acum acesta se află în închisoare.

Cum a aflat femeia secretul iubitului ei

Un bărbat în vârstă de 52 de ani din oraşul italian Cremona a fost condamnat să ispăşească 8 ani în spatele gratiilor, el fiind găsit vinovat de vătămare corporală gravă după ce și-a infectat partenera cu virusul HIV, fără să-i spună că este seropozitiv.

În plus, judecătorul l-a obligat pe inculpat și la plata unui avans de 100.000 de euro, drept despăgubire către femeia expusă pericolului, restul sumei urmând să fie stabilit de tribunal într-un proces civil care a fost deschis separat de acest caz

Femeia a descoperit , ea fiind şocată să afle acest lucru după patru ani de relație și un an de concubinaj. Relația celor doi a început în 2016, în condiţiile în care bărbatul a aflat că are această boală încă din 2010.

În timpul relației lor, bărbatul nu numai că i-a ascuns iubitei sale informaţiile despre starea sa de sănătate, dar a renunțat să mai urmeze şi tratamentul. Astfel a facilitat astfel transmiterea virusului către aceasta și, în cele din urmă, a infectat-o.

“Am aflat din întâmplare. Și dacă nu s-ar fi întâmplat așa, probabil că nu aș fi aflat vreodată. Era 20 februarie 2020, ziua în care a început pandemia de Covid-19 în Lombardia: el suferise un accident de mașină și mă sunase să-l ajut. L-am întâlnit și am așteptat împreună ambulanța, apoi am mers împreună la urgențe.

După ce a făcut triajul pentru internare, mi-a dat niște hârtii medicale în mână. Acolo am citit că pacientul tocmai declarase că era pozitiv la HIV și hepatita C de peste zece ani, iar viața mea s-a schimbat pentru totdeauna”, a declarat femeia, care a fost citată sub un nume fictiv, Maria, de cotidianul La Reppubblica.

Confruntat cu acest adevăr, bărbatul a negat iniţial totul, după care a recunsocut că este infectat şi s-a justificat prin faptul că nu i-a spus de teamă că ar fi pierdut-o dacă ea ştia adevărul. În schimb, femeia susţine că ar fi încercat să înțeleagă situația și să o gestioneze împreună, dar ar fi ştiut adevărul de la bun început.

„Am început să plâng și n-am mai putut să mă opresc: personalul de la urgențe m-a întrebat ce s-a întâmplat și, când le-am explicat situația, mi-au programat analizele pentru ziua următoare. Am plecat acasă la 3 dimineața și la 7 eram din nou la spital pentru recoltare”, a mai declarat ea.

, dar a trebuit să aștepte luni de zile pentru analiza de confirmare, fiindcă din cauza pandemiei totul se închisese. Când a primit confirmarea din nou că este infectată cu HIV, Maria a apelat la un avocat pentru a depune plângere împotriva fostului iubit.

“Este corect să plătească, mi-a distrus viața. Astăzi merg pe stradă și mă simt rău, mi-e frică să mă împrietenesc cu cineva și să-l pot infecta”, a mai afirmat ea. În prezent, femeia se află sub tratament și efectuează teste la fiecare șase luni.