Ce dietă a ales Nicoleta Luciu pentru a scăpa de kilogramele în plus. La ce alimente a renunțat vedeta

Nicoleta Luciu arată senzațional la cei 40 de ani pe care îi are. Chiar dacă are patru copii, vedeta are un corp perfect. Este știut faptul că de-a lungul timpului aceasta a ținut diferite diete și a apelat la diverse tratamente.

De aproape doi ani fosta asistentă a descoperit o nouă dietă care se pare face minuni.

Ce dietă a ales Nicoleta Luciu pentru a scăpa de kilogramele în plus

De aproape doi ani a renunțat la mai multe alimente pentru a arăta perfect. Aceasta urmează o dietă pe bază de psyllium (plantă bogată în fibre alimentare, ce se consumă îndeosebi sub forță de tărâțe) și nu consumă carne, cafea, gluten și zaharuri.

În plus, fosta vedetă Tv spune că bea zilnic peste 5 litri de apă. Urmând această dietă, Nicoleta Luciu a ajuns la 60 de kilograme, greutatea pe care ea o consideră ideală.

“În perioada asta ţin o dietă cu psyllium (n.r. – plantă bogată în fibre alimentare, ce se consumă îndeosebi sub forţă de tărâţe).

Dieta e cam 90% raw vegană. Îmi prepar acasă foarte mult lapte vegetal și beau destul de multe lichide în timpul zilei, în jur de patru, cinci litri pe zi”, a explicat Nicoleta Luciu, pentru OK! Magazine.

Vedeta spune că indiferent de regimul ales nu a renunțat niciodată la sport. Ea face foarte multă mișcare.

Preferă sportul în natură sau acasă și spune că nu merge la sală.

“Am început să mă dau mult cu bicicleta, câteva ore pe zi, minimum două ore pe zi, iar în cazul în care plouă fac același lucru în casă, am bicicletă de spinning”, a mai adăugat Nicoleta Luciu.

Nicoleta Luciu a decis să se retragă din viața publică

În urmă cu mai mulți ani actrița a decis să se retragă din lumina reflectoarelor și s-a dedicat familiei. este mama a patru copii. Tripleții Kim, Kevin și Karoly (9 ani) și Zsolt Junior de 12 ani. Nicoleta Luciu trăiește la Miercurea Ciuc alături de soțul ei Zsolt Csergo.

Sora Nicoletei declara la începutul anului că aceasta ar fi tentată să revină pe micile ecrane, eventual alături de cei patru copii.