Ce diferență de vârstă e între vedeta Survivor, Emy Alupei, și iubitul ei: ”Se vede maturitatea”

are un nou iubit. Cântăreața devenită cunoscută la Survivor simte fiorii dragostei alături de un bărbat mai în vârstă. Acum, artista a spus totul despre relația ei. Emy Alupei a vorbit pentru FANATIK și a dezvăluit l-a cunoscut pe bărbatul care i-a făcut din nou inima să tresară, dar și ce planuri au împreună.

Cine este și cu ce se ocupă noul iubit al lui Emy Alupei

Recent, Emy Alupei a dezvăluit că are un nou iubit. Acum, fosta concurentă de la Bravo, ai stil Celebrities a oferit mai multe detalii despre partenerul său. Sinceră și asumată, Emy Alupei recunoaște că nu este totul roz în viața ei sentimentală.

ADVERTISEMENT

Totuși, ea și partenerul său au multe lucruri în comun. Și el este artist ca Emy, dar și producător muzical. Și este ceva mai experimentat. Mai exact, între cei doi este o diferență de patru ani.

„Viața mea sentimentală este roz. Nu există perfecțiunea întruchipată, sunt conștientă de asta. Nu este totul lapte și miere în nicio relație, dar sunt foarte bine sentimental.

ADVERTISEMENT

El este tot artist, dar și produce muzică. Am cântat cu el pe Instagram. Mi se pare cel mai drăguț lucru de pe planetă că avem aceeași meserie. Ne înțelegem, vorbim aceeași limbă”, a declarat Emy Alupei, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Emy Alupei, despre iubit: „Dacă ar fi avut altă ocupație, nu ne-am fi înțeles la fel”

Faptul că atât ea, cât și iubitul ei, Alex, fac parte din aceeași industrie nu a fost un impediment pentru ei. Dimpotrivă, spune Emy care este convinsă că acest lucru îi apropie și mai mult. „Dacă ar fi avut orice altă ocupație, mă gândesc că nu ne-am fi înțeles atât de bine. Ne înțelegem din priviri, nu trebuie să stau să îi explic, înțelege tot deja.

ADVERTISEMENT

Conversația este mult mai ușoară, din start. Vorbim și pe parte personală și profesională. Ne dăm sfaturi, păreri despre piese.Ne știm de un an și trei luni. În martie anul trecut ne-am întâlnit prima data. Suntem împreună din iunie anul trecut. Avem mai bine de un an de relație”, a spus cântăreața.

a dezvăluit că ea și partenerul ei se completează perfect. Ea este o fire tonică, efervescentă și plină de viață. El este calm și liniștit. Diferența de vîrstă își spune și ea cuvântul.

„El este mai calm, mai pacifist. Eu sunt nebună, dar este bine că mă temperează el. Uneori îl aduc în starea aceea de nebunie și pe el. Eu am 24 de ani, el 28. Mi se pare bună diferența de vârstă dintre noi. Se vede maturitatea lui” , a mai dezvăluit Emy Alupei pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

De ce nu pleacă vedeta în vacanță cu partenerul ei

Cântăreața și iubitul ei au sărbătorit recent un an de relație. Cu toate acestea, cei doi nu au planuri de vacanță. Își vor dedica vara muncii și așteaptă rezultatele. “E super băiatul și am sărbătorit frumos la aniversarea de un an.

O să mergem și în vacanță cândva, dar momentan sunt cu gândul la muncă. Cum spune și Dorian Popa: Munceste din greu și apoi ia-ți vacanță! După ce îți atingi apogeul, îți iei vacanță ca lumea.

Consider că trebuie să muncești din greu, dar să îți mai iei câte o vacanță scurtă. Industria muzicală este grea și complicate, de asta este bine să mai ieși uneori din ea.

Nu trebuie să te concentrezi prea mult pe relaxare când ai multe de făcut. Fiecare pas, cât de mic ar fi, sau oricât de nesemnificativ ți s-ar părea ție sau altora, contează” , a mai spus artista pentru FANATIK.

Cum a schimbat-o actualul iubit pe Emy Alupei:“ Am devenit romantică”

„Am scos o piesă acum puțin timp împreună. Se numește `Băiat de cartier` și este mai comercială. Adio confort! Am ieșit din zona mea de confort, am scos o piesă mai romantică, zonă pe care eu nu prea o accesez.

Iubitul m-a făcut să îmi descopăr latura romantică, sensibilă. Cu toții avem această latură, dar nu o lăsam să iasă la suprafață. De multe ori îngropăm latura sensibilă și vine cineva și o dezvăluie. Nu m-a schimbat mult relația, dar m-a echilibrat. Mi-a tăiat din nebunia mea”, a mai dezvăluit carismatica artistă.

Relația nu a determinat-o pe , dimpotrivă. Cântăreața vrea să scoată un album în care va lăsa, din nou, romantismul deoparte.

“Vreau să scot un album de muzică trap. Este foarte masculină partea de trap în momentul de față. Am ambiția să o cosmetizez în așa fel încât să le arăt că și fetele pot face performanță într-o lume de bărbați.

Majoritatea femeilor în lumea de astăzi fac mai mulți bani decât bărbații. Ușor, ușor, femeile vor conduce lumea și muzica trap”, a mai spus cântăreața pentru FANATIK.