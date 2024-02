Ce etnie are Theo Rose. Cântăreața a făcut dezvăluirea: “Am făcut schimbare de sânge”

Theo Rose este una dintre artistele care a bifat o ascensiune fulminantă în ultimii ani. Vedeta i-a convins pe toți că nu duce deloc lipsă de talent și voce, iar aprecierea celor din jur nu a întârziat să apără. Iubita lui Anghel Damian este foarte sinceră și transparentă și, așa se face că, la un moment dat, a vorbit deschis despre adevărata ei etnie.

Iubita lui Anghel Damian, adevărul despre etnia sa

Theo Rose nu mai are nevoie de introduceri. Artista i-a cucerit pe toți cu vocea și talentul ei. Vedeta a reușit să își câștige locul în industria muzicală și a devenit una dintre cele mai apreciate și iubite voci de la noi.

Însă, Theo Rose nu s-a făcut remarcată doar datorită abilităților profesionale. Iubita lui Anghel Damian este carismatică și foarte sinceră, ceea ce fanii au apreciat mereu la ea.

Theo Rose și comunitatea ei de admiratori au o relație specială. Artista nu are secrete față de cei care o urmăresc, așa că, de multe ori, dă totul din casă.

Cei care o urmăresc de ani buni pe artistă, știu foarte bine că aceasta a urmat cursurile Colegiului Național de Arte Dinu Lipatti. , semn că se pregătea, încă de mică, pentru o carieră în acest domeniu.

Theo Rose: ”Sufletul era țigan”

Perioada liceului a fost una dintre cele mai frumoase pentru iubita lui Anghel Damian. Artista s-a integrat de minune în colectiv, chiar dacă majoritatea colegilor ei de clasă erau de etnie rromă.

Pentru Theo Rose, faptul că avea mulți colegi rromi a fost un adevărat avantaj. A descoperit caractere frumoase, dar și oameni care aveau înclinații și pasiuni reale pentru muzică. Artista a fost fascinată de ei, așa că a făcut tot posibilul pentru a învăța cât mai multe despre cultura lor.

La un moment dat, , băiatul lui Ioniță și al Vioricăi de la Clejani. Artista a legat prietenii adevărate cu colegii ei, iar unele dintre ele rezistă și în prezent.

Sinceră și asumată, ca de obicei, Theo Rose a recunoscut că anii petrecuți în liceu alături de colegii ei și-au pus amprenta asupra comportamentului ei. Chiar și acum, aceasta are unele grimase sau accente tipice celor de etnie rromă.

Iubita lui Anghel Damian a recunoscut în podcastul lui Mihai Bobonete că se simte foarte atrasă de această etnie. Ba chiar simte că este una de-a lor și că sufletul ei aparține, în totalitate acestei etnii.

”M-am operat. Am făcut schimbare de sânge, transfuzie. Am nimerit între foarte mulți copii de etnie romă și foarte talentați. Am nimerit între ei și am învățat multă muzică cu ei. Talentați toți și foarte generoși. N-am ieșit cu fuste, dar sufletul era țigan.”, a spus Theo Rose în podcastul lui Mihai Bobonete, potrivit