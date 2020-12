Ce face cu banii Ionuț Belei, câștigătorul de la Chefi la cuțite: ”Tind să aduc bucătăria românească la alt rang”

Ionuț Belei, marele câștigător al emisiunii culinare Chefi la cuțite, a dezvăluit ce vrea să facă cu cei 30.000 de euro. Bucătarul în vârstă de 26 de ani a precizat că vrea să se perfecționeze, fapt pentru care o parte din sumă va fi investită în cursuri.

Tânărul visează să se înscrie la o prelegere celebră din Franța, acolo unde vrea să-și pună la punct tainele artei culinare, în ciuda faptului că are deja suficientă experiență în domeniu. Acesta lucrează în bucătărie de câțiva ani buni.

Finalistul de la Antena 1 vrea să ducă bucătăria românească la un alt nivel. Ionuț Belei a precizat în cadrul emisiunii Xtra Night Show că chefii români au potențial pentru a intra în cartea de la Michelin, lucru care nu este exclus în perioada următoare.

În ce investește Ionuț Belei premiul de la Chefi la cuțite, sezonul 8

„Asta vreau să fac și cu premiul. Vreau să merg în Franța, să fac un curs renumit. (…) Doresc și tind să aduc bucătăria românească la un alt rang, pentru că și noi merităm să intrăm în cartea de la Michelin și cu siguranță avem potențial în România”, a spus Ionuț Belei în platoul lui Dan Capatos.

Câștigătorul sezonului 8 al show-ului culinar „Chefi la cuțite” de la Antena 1 a mai dezvăluit că pe parcursul emisiunii și-a dat seama cine sunt adevărații săi rivali și cu cine are șanse reale să lupte în marea finală, având suficientă încredere în el.

Concurentul a primit cuțitul de aur de la Sorin Bontea mulțumită unui desert, cercul culinar încheindu-se cu aceeași prăjitură. Ionuț Belei a luat această decizie gândindu-se că este un preparat care îi iese este foarte bine și cu care nu poate da greș.

„Pe parcursul competiției am văzut unde mă aflu, cu cine duc competiția mai departe, iar o sclipire am avut în ceea ce privește câștigarea concursului. Am avut frică în fiecare zi, puteam să nu am o zi atât de bună.

Cea mai mare frică a mea a fost să nu-l dezamăgesc pe chef Sorin care mi-a dat cuțitul de aur, a avut foarte multă încredere în mine. Îi mulțumesc enorm.

Cu preparatul de nougat am luat cuțitul de aur și am vrut să termin cu același preparat. Să termin cum am început. Și iată că a ieșit, nu cred că a mai făcut cineva asta până acum”, a mai spus Ionuț Belei.

