Ce face Grațiela Duban pentru o siluetă de vis. Prezentatoarea de la Kanal D a dezvăluit secretul

Ce face fosta concurentă de la Survivor România pentru o de vis. Prezentatoarea emisiunii Se strigă darul de la Kanal D a dezvăluit secretul său, dar și care sunt obiceiurile pe care le are legat de sport.

Cum se menține în formă Grațiela Duban. Vedeta de la Kanal D a dat cărțile pe față

Grațiela Duban arată impecabilă la 35 de ani. Frumoasa blondină este într-o formă de zile mari. Soția actorului de comedie Andrei Duban a vorbit acum despre trucurile la care apelează pentru o greutate ideală.

Îndrăgita actriță susține că filmările de la Kanal D o ajută să fie în formă, dar și programele dezvoltate de Carmen Brumă. În plus, vedeta are și o genă foarte bună și arde rapid caloriile în sala de antrenament de trei ori pe săptămână.

„Mă mențin datorită regimului și antrenamentelor pe care le am de la CarmenFit. De la ea am învățat să am un stil de viață sănătos. Așa este, în perioada asta, chiar am slăbit. Filmările de la emisiunea «Se strigă darul!» mă solicită.

Se spune că la nunți mănânci mult și mai ales că nu te poți abține de la sarmale. La mine e un pic diferit, eu când muncesc, sunt concentrată pe treabă, nu pot mânca.

De obicei, mănânc foarte mult, așa este meniul de la CarmenFit. Pot spune că la mine și gena își spune cuvântul. Nici mama, nici tata nu au fost grași.

După o vârstă trebuie să îți ajuți gena cu ceva sport. Fac antrenamente lunea, miercurea și vinerea”, a mărturisit Grațiela Duban pentru .

Grațiela Duban, complexată în copilărie. Care a fost motivul actriței

Grațiela Duban a mai povestit că în copilărie era complexată pentru că era foarte slabă. Atunci actrița obișnuia să poarte pe sub blugi o pereche de colanți ca să pară că are forme.

În momentul de față, a ajuns să fie mulțumită cu felul în care arată și nu se mai plânge.