Roxana Ciuhulescu a petrecut două săptămâni în jungla dominicană.

A fost nevoită să părăsească competiția din cauza problemelor medicale, dar s-a ales cu o sumă frumușică de bani.

Vedeta a primit de la Pro Tv 10.000 de euro și știe deja ce va face cu banii.

Ce face Roxana Ciuhulescu cu banii de la Survivor România. “O luăm de la zero”

Banii câștigați la Survivor România o ajută pe Roxana Ciuhulescu să-și îndeplinească cel mai mare vis. În scurt timp, vedeta își va cumpăra o vilă în cartierul Pipera, în apropierea casei în care locuiește acum cu chirie.

Vila costă aproximativ 200.000 de euro, iar Roxana și soțul său, Silviu, speră să semneze actele cât mai curând.

ADVERTISEMENT

“Ne cumpărăm o casă frumoasă în Pipera, o casă mult visată. După ce am vizionat mai multe case, ne-am decis că una este pentru sufletul nostru. O luăm de la zero. De-a lungul timpului, am mai luat-o de la zero.

Și acum este timpul! Cu bucurie și dorință, abia așteptăm să ne mutăm în căsuță nouă, cartier nou, select, în Pipera. Fiecare cu camera lui, doar mami și tati vor dormi înghesuiți”, a declarat prezentatoarea

ADVERTISEMENT

Roxana Ciuhulescu ar putea primi o sumă importantă de bani și după finalizarea procesului de partaj. Din 2017 de când a divorțat de Mihai Ivănescu procesul nu s-a încheiat. Averea pe care trebuie să o împartă cei doi foști soți este de 450.000 de euro.

Roxana Ciuhulescu a părăsit Survivor România după două săptămâni

Roxana Ciuhulescu a plecat extrem de încrezătoare în forțele sale la Aceasta declara că s-a pregătit foarte bine și își dorește să câștige marele premiu.

ADVERTISEMENT

După doar două săptămâni, S-a confruntat cu probleme grave de sănătate, iar medicii nu au mai lăsat-o să intre pe traseele de joc.

“Îmi pare rău că trebuie să plec. Am fost la spital, mi-a fost extras lichid din rotula stângă. Sunt mândră de colegii mei, sper să devină o echipă, încă nu sunt.

ADVERTISEMENT

Sper că se vor uni și vor deveni un singur suflet și vor lupta pentru toate victoriile care au fost furate de Războinici. Vă mulțumesc pentru această experiență fabuloasă. Mă înclin tuturor!”, a declarat Roxana Ciuhulescu în cadrul emisiunii de la