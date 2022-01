Ce se ascunde în spatele conflictului dintre Roxana Ciuhulescu și Cătălin Zmărăndescu, de la Survivor? “Nu suport mizeria. Nu suport nedreptățile”

Invitată, luni, în emisiunea lui Cătălin Măruță, fosta concurentă din echipa Faimoșilor a făcut dezvăluiri neștiute din jungla dominicană. Roxana Ciuhulescu a vorbit despre conflictele cu artistul CRBL și și a mărturisit pe cine vede în marea finală.

“Sper să fiu din ce în ce mai bine, am venit cu piciorul dublu. Săptămâna asta trebuie să merg la RMN și aștept cu interes să văd care baiul, dacă este de operat este cam nasol.”, a spus Roxana Ciuhulescu despre starea ei de sănătate.

“Îmi venea să îmi smulg carnea de pe mine de la mâncărimi”

Faimoasa a vorbit și despre plecarea prematură din emisiune și recunoaște că nu a acceptat provocarea de a merge în Republica Dominicană cu gândul de a câștiga marele premiu.

ADVERTISEMENT

“Mă așteptam să stau cel puțin 6-7 săptămâni. Eu eram pregătită să rezist, dar nu eram pregătită să stau până la final. Când am fost la negocieri, am spus că nu pot să stau până la final, dar nu mă așteptam să rămân două săptămâni. Noi am trecut prin foarte multe controale, am mers în multe cabinete, inclusiv cel psihologic, eram aptă 100%. Nu mi-am dat seama de gravitatea lucrurilor, pentru că nu aveam dureri. Am văzut că mi s-a umflat piciorul, am crezut că e de la o mușcătură.

Eram plină de ciupituri, îmi venea să îmi smulg carnea de pe mine de la mâncărimi. Lucrurile sunt mult mai grele acolo. Am văzut foarte multe imagini, am urmărit multe episoare, eram pregătită și mental, dar nu îmi imaginam că o să îmi fie atât de greu să îndur foamea. Să mănânci atâta nucă de cocos fresh, atâtea zile la rând, te termină la stomac.”, a spus Roxana Ciuhulescu în emisiunea “La Măruță”.

ADVERTISEMENT

Roxana Ciuhulescu: “Am slăbit 6, 7 kilograme”

Fosta concurentă a show-ului Survivor a vorbit și despre condițiile din junglă și a spus că a slăbit 7 kilograme, în două săptămâni, iar deshidratarea a fost una dintre problemele majore cu care s-a confruntat.

“Am slăbit teribil în emisiunea asta, am slăbit 6,7 kilograme. La cât m-am deshidratat… Ce voiam să spun este că, atunci când am ajuns acasă, am dat iama în dulciuri, m-am mai întremat. Aștept să văd ce este cu genunchiul acum. (…)

ADVERTISEMENT

A fost frustrant pentru mine să stau pe margine, erau rupte de picioare colegele, era clar că aveau nevoie de suport. Chiar le-am spus colegilor că este mult mai bine să aducă pe cineva în locul meu care să îi ajute.”, a povestit Roxana Ciuhulescu.

Ce au de împărțit Roxana Ciuhulescu și Cătălin Zmărăndescu?

Fosta vedetă ProMotor a dezvăluit că între ea și luptotorul Cătălin Zmărăndescu existau tensiuni înainte de emisiunea Survivor România 2022. Roxana Ciuhulescu susține, însă, că nu știe de ce o antipatizează și îl caracterizează pe fostul coleg de competiție ca fiind o persoană care nu își asumă afirmațiile făcute. În privința lui CRBL, Roxana Ciuhulescu spune că și-a asumat rolul de avocat în emisiune, pentru că este “guralivul grupului”.

ADVERTISEMENT

“Am răbufnit, pentru că nu suport bârfa, nu suport nedreptățile”

“Da, pârâcea grupului (n.r. așa a numit-o CRBL pe Roxana Ciuhulescu). Aici are dreptate. Mi s-a părut nedrept (n.r. atitudinea avută de Cătălin Zmărăndescu vizavi de colegii lui) și chiar nu am putut să tac. Zmărăndescu îl vorbea de rău pe TJ Miles, pe Rengle, le aducea jigniri și asta nu se întâmpla cu ei de față. Cu Cătălin mă știu de la competiții, are el o supărare, nu știu care este, că nu mi-a spus verde în față, însă, probabil, că l-am incomodat în anumite circumstanțe. Aceste atacuri au fost și la adresa lui Emil, și la sexualitatea lui, apoi la adresa lui TJ și nimeni nu a vorbit despre ele. M-a deranjat că toată lumea se purta ca și cum nimic nu se întâmpla.

CRBL a simțit nevoia să îi ia apărarea și a îndreptat armele către mine. A simțit să Zmărăndescu nu poate să iasă cu fruntea sus. Mi se pare că CRBL e cu totul alt om, față de cel pe care eu îl credeam. El o să fie avocat mai departe în emisiune, o să fie cel mai guraliv dintre toți, pentru că ăsta este stilul. Eu am răbufnit, pentru că nu suport bârfa, nu suport mizeria, nu suport nedreptățile. Dacă ai tărie de caracter îi spun în față omului. “, a spus Roxana Ciuhulescu, precizând că nu îi este rușine “atunci când mă uit în oglindă”.

ADVERTISEMENT

“Să nu fiți supărați pe mine. Nu sunt un om rău, sunt un om corect, cu coloană vertebrală și nu îmi este rușine când mă uit în oglindă.”, le-a transmis Roxana Ciuhulescu celor care i-au urmărit parcursul la Survivor România.

Pe cine vede Roxana Ciuhulescu în finala Survivor România

După ce a luat “pulsul” junglei și a văzut cum își joacă foștii colegi cărțile în competiție, Roxana Ciuhulescu pariază pe două nume pentru marea finală: Robert Niță și Radu Itu.

“Dacă Robert Niță ar fi apt, dar știu că are probleme, l-aș vedea în finală, la fel cum îl văd și pe Radu Itu.”, a spus Roxana Ciuhulescu.