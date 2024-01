Adevărul despre motivația lui TJ Miles de la Survivor! Ce vrea să facă cu banii, pentru Francisca, iubita lui

TJ Miles de la Survivor și Francisca, partenera sa, au planuri mari de viitor! Artista a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, ce ar face influencerul cu marele premiu, în cazul în care el va câștiga sezonul suprem.

Ce va face TJ Miles cu banii de la Survivor. Francisca e implicată

100.000 de euro este suma pentru care se luptă Faimoșii și Războinicii în bani numai buni pentru îndeplinirea unui vis. Francisca ne-a mărturisit că nu a discutat cu iubitul ei despre cum ar cheltui bani de la PRO TV, însă crede că în mod sigur îi va investi într-o afacere.

„Ca să fiu sinceră, nu am discutat foarte mult despre acest aspect. Nu știu ce și-a propus să facă cu banii. El este foarte pasionat și de business, avea mai multe planuri legate de muzică. Avea în gând mai multe lucruri, dar în această competiție cel mai important este, totuși, titlul de Survivor All Stars.

Titlul acesta, faptul că este All Stars, spune multe. E mai important acest titlu decât unul de Survivor normal. Revenind la bani, va veni acasă și vom vedea. În orice familie există planuri, dorințe. Ne dorim să ne deschidem și ceva împreună, dar toate vor veni cu timpul”, a declarat Francisca, pentru FANATIK.

Cum a fost despărțirea Franciscăi de iubitul ei: „I-am spus că îl iubesc foarte mult”

Vedeta ne-a zis și ce l-a îndemnat pe TJ Miles să facă înainte de a porni în Francisca l-a rugat să facă tot posibilul să se concentreze la probele sportive, căci are potențial.

De asemenea, la despărțirea de TJ n-au lipsit nici declarațiile de dragoste. Cântăreața i-a reamintit tiktoker-ului cât de mult îl iubește și i-a dat, astfel, un boost pentru a rezista în competiție.

„Înainte de a pleca de acasă, dar mai ales când a predat lucrurile personale, pe 2 sau 3 ianuarie, când am avut ultima conversație telefonică dinainte de competiție, i-am spus că îl iubesc foarte mult, că trebuie să aibă grijă de el acolo și să stea liniștit că noi acasă suntem bine și avem tot ce ne trebuie.

Eu o să mă descurc și să nu-și facă griji! Să se concentreze pe el în competiția asta și să fie autentic, pentru că, TJ Miles e un tip tare fain. Așa cum este el de zi cu zi, e bine și eu am încredere mare în personalitatea lui și în gândirea lui. Acesta a fost sfatul meu, să nu facă niciun compromis”, ne-a povestit Francisca.

Acum, după ce au trecut deja câteva săptămâni de când e fără TJ Miles, vedeta începe să simtă cât de greu e fără el. În primele zile, artista a plâns destul de mult, însă știe foarte bine unde s-a dus și se consolează cu faptul că îl vede la televizor.

Parteneta lui TJ Miles se topește de dor: „Am plâns câteva zile”

„Îmi este al naibii de dor de el. Am plâns câteva zile! Noi fiind obișnuiți să fim mai tot timpul împreună de când locuim împreună. Nu am stat niciodată 24 de ore separați unul de celălalt. Mi-e greu, mi-e dor de el, dar aia e, ne consolăm și eu, și părinții lui, și căței și toată familia. Eu îmi doresc la fel de mult ca el să ajungă cât mai departe în competiție și să și câștige.

Simt fiecare victorie a lui ca pe o victorie a mea, și fiecare înfrângerea a lui, la fel ca o înfrângere personală. Eu îmi doresc foarte mult ca el să-și îndeplinească visul. Sunt alături de el, și, chiar dacă îmi este foarte dor de el, Miles nu a lăsat acasă o fată plângăcioasă sau vreo leșinată care să se plângă la fiecare colț și cu fiecare ocazie.

TJ Miles a lăsat acasă o fată care se descurcă în orice situație. El a plecat acolo o perioadă, după care se va întoarce. Ei bine, cred că ne face bine perioada asta cât stăm separați.

Eu o consider o perioadă de creștere și dezvoltare personală. În tot acest timp în care îl susțin și pe el, eu mă ocup ți de lucrurile mele, plus că am intrat din plin din ianuarie în activitate. Ajung acasă seara, după emisiuni, filmări, sală, astfel încât nici nu mai simt timpul acesta fără el. O să trecă repede aceste zile, săptămâni, luni ce vor fi, și o să ne vedem. O să fie totul și mai bine și mai frumos între noi”, a încheiat Francisca, pentru FANATIK.