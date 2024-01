Ce se întâmplă cu Francisca? Cu Tj Miles plecat la Survivor, cântăreața e supravegheată atent

Francisa a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK despre participarea lui TJ Miles la Survivor România All Stars. Cântăreața ne-a spus că iubitul ei a lăsat-o pe mâini bune!

Francisca, dezvăluiri despre participarea lui TJ Miles la Survivor

, în cadrul interviului, ce fel de relație are cu părinții tiktoker-ului! Se pare că părinții lui TJ Miles o adoră pe artistă, căci, așa cum ne-a spus, petrece destul de mult timp cu ei, dar și cu fratele ei, de când e în Dominicană.

Francisca a mai spus, pentru FANATIK, cum s-a pregătit TJ Miles pentru concurs și cât de departe îl vede. Înainte să se reîntoarcă în , TJ a muncit pe rupte!

Va sta TJ Miles la Survivor mai mult ca data trecută? Ce spune iubita influencerului

Până unde crezi că va ajunge TJ în cadrul emisiunii Survivor? Îl vezi dispus să riște orice, chiar și sănătatea pentru a sta cât mai mult în competiție?

Francisca, iubita lui TJ Miles: – Eu cred că va ajunge departe pentru că și-a propus acest lucru. Acum este și mai ambițios ca data trecută când a fost. Și dacă atunci a stat aproape 19 săptămâni, din câte știu, îți dai seama că acum își dorește să stea și mai mult. S-a dus acolo cu gândul să câștige. În ceea ce privește riscurile, cred că emisiunea e gândită de specialiști, astfel încât concurenții să stea în concurs atâta timp cât au o stare de sănătate bună. Sunt sub supraveghere, în sensul că au servicii medicale acolo.

Pot comunica absolut orice situație producției, bănuiesc. Și din moment ce totul este ok, nu văd nici o problemă. TJ este oricum un băiat rezistent, nu e plângăcios absolut deloc. Și da, și pentru mine cel mai important este ca Miles să ajungă sănătos acasă. Sănătatea e pe primul loc dincolo de orice competiție și orice situație. El este isteț și va ști cum să se protejeze, astfel încât să reziste cât mai mult. El este comunicativ, spune ce are pe suflet și ce problemă are.

Tiktoker-ul a muncit pe rupte ca să poată ajunge în Dominicană, chiar și de Crăciun

Este unul dintre cei mai buni de la Faimoși. S-a antrenat mult înainte de plecare pentru a fi în formă?

– Ca și data trecută, încă mai este unul din cei mai buni de la faimoși. Ambiția, dar și faptul că e un tip care se adaptează extraordinar de repede tuturor situațiilor, se metamorfozează, astfel încât să se descurce în orice situație sunt punctele lui forte. Când e de trăit bine, de mâncat și de distrat, se distrează, când este de muncit, muncește. Miles, cu câteva luni înainte de această competiție, a alergat pe 1.000 de drumuri. A muncit foarte mult, pentru că, așa cum știm toți, are un business, PitCar, service-ul pe care trebuia să-l lase pe mâini bune, cu totul pus tot la punct. Are conturi de social-media pentru care trebuia să filmezi în avans.

A făcut materiale pentru o perioadă lungă de concurs, pentru care s-a pregătit foarte mult psihic. De asemenea, a făcut piese în studio. Vreau să spun că noi inclusiv în zilele de Crăciun filmam un clip muzical. Miles a stat în studio, a făcut două piese pentru această perioadă cât va sta la Survivor. Apropo, prima piesă se va lansa pe 24 ianuarie, miercuri. A a doua zi de Crăciun noi eram în drum de la Botoșani spre București, iar a treia zi filmam clip. Următoarea zi, la fel, clip. A fost haos, a muncit super mult. Am dormit foarte puțin și am tras de fiecare oră liberă pentru a face ceva util. Pentru a pune totul la punct. A dat și pe la sală, a și mâncat foarte mult, acum deja știind la ce se va expune de data trecută. A plecat cu toate temele făcute!

Francisca, lăsată pe mâini bune de TJ: „Știe că mă descurc în orice situație”

Ce crezi că este cel mai greu pentru TJ Milies în junglă?

– Foarte greu, cred că este pentru el, la fel ca și pentru toți, lipsa lucrurilor esențiale în viață: mâncarea, igiena. Cred că aceste lucruri sunt destul de dificile pentru fiecare concurent de acolo. Miles este un tip foarte curat, foarte ordonat. Pe lângă asta, cred că îi este foarte greu că nu poate vorbi cu mine. Că nu putem comunica și că nu știe nimic din ce se întâmplă acasă. Dacă ar putea vorbi cu mine, sincer, ar fi garantat faptul că ar câștiga competiția. Dar Miles știe că pe noi acasă ne găsește exact așa cum ne-a lăsat.

O să ne găsească chiar mai bine. Știe că eu mă descurc în orice situație și nu se pune problema de nimic, are încredere în mine. Avem încredere unul în altul. Stă liniștit pentru că știe că suntem pe mâini bune. Sunt cu fratele meu, cu părinții lui, cu părinții mei. Știe că sunt ok și asta îi oferă liniștea și confortul psihic ca el să reziste acolo cât mai mult.

„Miles nu este un tip conflictual”

Cu cine crezi ca va intra în conflict dintre concurenții aflați deja în competiție?

– TJ Miles nu este un tip conflictual absolut deloc. Lui nu-i plac certurile, cu el e destul de greu să ajungi în punctul în care să te cerți, pentru că el este un tip care comunică foarte bine. Acum vorbește mult mai bine limba română față de cum vorbea data trecută când a fost în concurs. Totuși, fiind încă această barieră lingvistică, pentru că mai sunt situații când poate nu înțelege 100% un lucru, și persoana respectivă e mai irascibilă, e într-o stare mai proastă și poate nu are dispoziția necesară să-i explice ce a vrut să zică…

Se pot interpreta diferit anumite lucruri! E destul de greu să intri în conflict cu el, trebuie să îl superi rău de tot. El e destul de calm! Nu văd niciun conflict cu nimeni, pentru că el de obicei spune lucrurilor pe nume și spune în față. Ca să ajungă să se certe, trebuie să se acumuleze niște frustări vis-a-vis de persoana respectivă, care să nu fie discutate pe o perioadă mai lungă. El când va avea o problemă o va zice în acel moment persoanei respective. Nu e genul, dar vom vedea.

Cu cine va face alianțe TJ Miles: „Chiar și cu Zanni”

Cu cine crezi ca va face alianțe TJ Miles la Survivor?

– Despre alianțe, eu cred că se va înțelege bine cu toată lumea și nu văd de ce nu ar face-o, pentru că, așa cum am spus, este un tip transparent, spune lucrurilor pe nume. Se cunoaște cu majoritatea de acolo, înainte de Survivor, din industrie, de la evenimente. Cu Roxana Nemeș, așa cum a zis și când a nominalizat-o, se înțelegea destul de bine, a fost și la un podcast de-ale ei. A explicat că nu e nimic personal când nominalizează, că se simte foarte prost că trebuie să facă chestia asta, dar n-are de ales. Am văzut că se înțelege foarte bine cu Cătălin Moroșanu. L-am văzut că vorbește foarte ok și cu Jorge. Nu văd de ce nu s-ar înțelege bine cu cineva acolo, chiar și cu Zanni.

Nu știm cum evoluează lucrurile la foame, în condiții neprietenoase. Noi, de multe ori, suntem ok acasă când avem burta plină și am dormit câte ore a trebuit și avem tot confortul din lume. Și, uneori, ne mai pierdem calmul când avem toate aceste condiții, dar pe foame, pe stomacul gol, fără pat, fără pernă, fără ore suficiente de somn, plus cu traseele de Survivor. Sper să se înțeleagă cu toții, mai ales că au experiența trecută, știu prin ce au trecut și la ce se expun. Cred că vor fi cu toții mai înțelepți de această dată.

E geloasă Francisca? „La ce foame le este acolo…”

Care este cel mai de temut adversar pentru Miles acolo în junglă?

– Cel mai de temut adversar pentru Miles cred că este chiar Miles. În sensul că, acolo este o luptă cu tine din câte mi-a spus de data trecută. Acolo, mai mult tu lupți cu tine ca să faci față tuturor condițiilor și presiunii concursului . Sincer, așa cum îl știu pe Miles, este el versus el. Eu nu cred că un alt concurent reprezintă un pericol pentru el. Da, este într-o competiție, da, concurează și între ei la anumite probe, când vor ajunge la individuale. Da, vor fi 1-1, adică vor concura unul împotriva celuilalt, dar până atunci ei fac o echipă. Miles atâta timp cât este sănătos și este el cu el bine, nu are niciun adversar. Merge până în pânzele albe.

Îți este teamă că se vor da felele la el, că vor încerca să îi intre în grații? Cum vezi concursul din perspectiva asta?

Iubita lui TJ Miles: – La ce foame le este acolo, păi n-am nicio grijă (n.r. râde), glumesc. Am încredere deplină în el, mai ales că este un tip foarte loial și mă iubește foarte mult. Nu, n-am nici cea mai mică frică. Suntem ok ca și cuplu. Ne-am cunoscut unul pe altul destul de bine. Am petrecut mult timp împreună, am făcut foarte multe activități împreună, ne știm bine și avem încredere reciproc, astfel încât eu sau el, oricare din noi poate pleca Survivor, să stea acolo oricâte luni trebuie că nu este nicio problemă de gelozie.