Ce făcea Andreea Bălan în timp ce George Burcea era în tandrețuri cu noua iubită. Reacția vedetei

Deși s-au despărțit de ceva timp, Andreea Bălan și George Burcea continuă seria reproșurilor prin diverse metode. În timp ce fostul ei soț se afla în tandrețuri cu noua iubită, artista avea o seară obișnuită acasă.

Viviana Sposub și George Burcea au împărtășit un moment tandru atunci când s-au reîntâlnit la filmări, potrivit wowbiz.ro. Andreea Bălan nu a reacționat, fiind acasă cu cele mici.

George Burcea nu-și mai ascunde noua cucerire și nu ezită să se afișeze în public împreună cu ea. Este clar că între cei doi s-au înfiripat niște sentimente atunci când au participat la “Ferma: Orășeni vs. Săteni”, unde s-au sărutat.

Ce făcea Andreea Bălan în timp ce George Burcea era în tandrețuri cu noua iubită

Andreea Bălan își pregătea fetițele de culcare în timp ce pe micile ecrane apăreau imagini cu fostul ei soț și cu Viviana Sposub sărutându-se.

Cu puțin timp înainte să apară imaginile cu cei doi foști participanți la “Ferma: Orășeni vs. Săteni”, Andreea Bălan a participat la o emisiune televizată în care a oferit detalii legate de noul ei single și despre cele două fetițe.

Cântăreața le-a întrebat pe fiicele ei dacă au văzut-o la televizor imediat ce a ajuns acasă.

În timp ce fostul ei soț se săruta la televizor cu noua lui parteneră, Viviana Sposub, Andreea Bălan le citea Ellei și Clarei înainte de culcare, așa cum reiese din story-ul postat pe contul de Instagram.

Artista încerca să o adoarmă pe mezină în timp ce îi citea o poveste. “Un bebeluș a căzut la datorie. Mai am unul, dar trebuie să termin ‘Punguța cu doi bani’, așa e?”, a întrebat cântăreața, iar fiica ei cea mai i-a răspuns afirmativ.

La “Ferma”, George Burcea și Viviana Sposub s-au sărutat ca doi îndrăgostiți care se văd după mult timp. Iar reacțiile celor doi au fost de bucurie, semn că între ei chiar s-a format o legătură strânsă.

“Reîntâlnirea cu George a fost foarte emoționantă. Nu mă așteptam să fie așa. M-am gândit mult la clipa în care o să-l revăd, dar mă gândeam că nu știu, nu neapărat că o să dăm uitării acel sărut din hambar, dar că o să ne comportăm așa cum eram și înainte”, a declarat Viviana Sposub.

George Burcea a fost la fel de încântat de această revedere. Apariția Vivianei l-a surprins plăcut și a ținut să menționeze acest lucru în emisiune.

“A fost o reală surpriză și m-am bucurat teribil să o văd pe Viviana”, a spus acesta.

Ceilalți participanți nu s-au putut abține de la glume, așa că l-au ironizat pe fostul partener al Andreei Bălan. Ana Maria Ababei a fredonat “Love is in the air”, iar Ana Lesko i-a făcut o glumă, “George, ce noroc că ai făcut duș, nu?”

Fanii reality show-ului au speculat că între George Burcea și Viviana Sposub există o relație amoroasă după ce s-au sărutat prima dată într-un hambar. Deși niciunul nu a confirmat oficial, există tot mai multe dovezi că ar forma un cuplu.