Ce factură a primit Anca Pandrea la gaze? Suma uriașă pe care actrița o are de plătit: ”Nici nu vreau să mă gândesc”

În ultimele luni, facturile la gaze și la energie au înregistrat creșteri fără precedent. Nu puțini au fost românii care s-au trezit că au de plătit sume astronomice și se pare că și actrița Anca Pandrea a ajuns în aceeași situație în ultimele două luni de zile, după cum povestește chiar ea.

Ce factură are de plătit actrița Anca Pandrea la gaze

După declanșarea războiului din Ucraina ne-am confruntat cu prețuri record la carburanți. A urmat apoi o creștere a prețului pentru alimentele de bază și iată că nici prețul la gaze și la energie nu a rămas același, astfel că mulți români trec prin momente dificile.

La rândul ei, actrița Anca Pandrea a dezvăluit că și în cazul ei, factura la gaze este una greu de digerat. Într-un interviu acordat pentru viva, aceasta spune că a avut parte de o surpriză neplăcută chiar la finalul anului trecut, iar lucrurile continuă chiar și acum.

Mai exact, Anca Pandrea spune că în luna decembrie a plătit o factură la gaze de 740 de lei, iar pentru luna ianuarie, factura este una cu mult mai mare. Actrița are de plătit mai bine de 900 de lei și susține că ar fi vorba despre o regularizare. Aceasta se teme însă ca nu cumva în luna februarie să aibă și mai mult de plătit.

„Mi-a venit factura la gaze în valoare de peste 900 de lei regularizare, probabil pentru luna ianuarie. În condițiile în care, în decembrie, am plătit 740 de lei. Ce regularizare este aceasta și de ce a venit atâta factura la … chiar nu știu! Nici nu vreau să mă gândesc cât va veni pentru luna februarie!”, a declarat Anca Pandrea, în interviul acordat pentru .

Ce probleme de sănătate are actrița Anca Pandrea

Menționăm faptul că pe lângă facturile pe care are de plătit, Anca Pandrea se confruntă și cu probleme de sănătate a patra de acest gen și speră ca lucrurile să fie mai bine de acum.

Ea a mai povestit că a fost ajutată de medicul Monica Pop, la care a și apelat imediat ce a avut o hemoragie la ochiul stâng. De asemenea, se pare că medicii se tem ca nu cumva sângele care mai este adunat în cavitatea retinei să nu se împrăștie, având în vedere problemele pe care actrița le-a tot avut în ultimii ani.

”Este a patra intervenție de acest gen la ochi. Ultima am avut-o în urmă cu o săptămână. Am avut o hemoragie la ochiul stâng și am sunat-o pe doamna Monica Pop. (…). Din august și până acum, încă mai am sânge în cavitatea retinei. Medicilor le este teamă să nu se împrăștie”, a mai povestit actrița, pentru sursa citată.

Anca Pandrea a mai spus și că astăzi va merge la mormântul lui Iurie Darie, De asemenea, aceasta se va reîntoarce la locul de veci al regretatului actor și pe data de 14 martie, atunci când acesta ar fi împlinit 94 de ani.