Ce filme și seriale apar pe Netflix în luna ianuarie 2023

Netflix lansează nenumărate filme, dar și seriale în luna ianuarie 2023. Astfel, chiar dacă sărbătorile s-au terminat, abonații se pot delecta în continuare cu producții de calitate.

Ce filme noi apar pe Netflix în luna ianuarie

Începând cu 4 ianuarie, abonații Netflix pot urmări filmul How I Became a Gangster, care are la bază povestea unui gangster care vrea să dea o lovitură mare în lunea interpolă.

Mai apoi, pe 11 ianuarie, pot vedea filmul Noise. Vorbim despre drama unei mame care își caută fiica dispărută, iar de aici, o poveste impresionantă începe.

Pe 13 ianuarie, putem vedea pe Netflix filmul Dog Gone, o altă dramă emoționantă. O familie își caută câinele dispărut, iar acțiunea va fi una cât se poate de intensă.

Din 19 ianuarie pe Netflix se poate vedea Khallat, iar mai apoi, pe 20 ianuarie filmul de acțiune Mission Majnu, care are la bază povestea unei misiuni periculoase în anii ’70 a unui spion indian.

Filme și seriale de pe Netflix în luna ianuarie 2023

Pe 23 ianuarie, abonații Netflix pot vedea filmul Narvik, care prezintă povestea unui soldat norvegian plecat al luptă. Acesta este nevoit să își lase în urmă soția, pentru a porni la drum.

Tot pe Netflix avem și o gamă largă de seriale în luna ianuarie 2023. Începând cu 4 ianuarie putem vedea The Lying Life of Adults, povestea unei adolescente care vrea să se regăsească, având în vedere atitudinea părinților față de ea.

De asemenea, tot din 4 ianuarie putem vedea sezonul 2 Ginny & Georgia, dar și Woman of the Dead, povestea unei femei care va descoperi o conspirație după un accident foarte ciudat.

Din 6 ianuarie, pe Netflix se poate vedea și Pressure Cooker, dar și The Ultimatum – France Season 1 Part 2 – episoadele 9-10.

Din 9 ianuarie în scenă intră serialul Trolley, care prezintă povestea unei familii cu un trecut tulburător, iar din 11 ianuarie putem vedea sezonul 2 din Sexify.

Ce seriale noi apar pe Netflix în luna ianuarie

Pe Netflix, începând cu 12 ianuarie mai putem urmări și The Makanai: Cooking for the Maiko House, iar din 13 ianuarie sezonul 3 din Sky Rojo.

Din 19 ianuarie avem Trial by Fire; Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre; That ’90s Show; Women at War.

Începând cu 20 ianuarie putem urmări sezonul doi din Bake Squad, dar și Bling Empire: New York, sezonul 4 din Fauda, Șahman, Shanty Town.

Pe 21 ianuarie începe și sezonul 1 partea a doua din Alchemy of Souls, iar pe 25 ianuarie Against the Ropes. Tot din 25 ianuarie, pe Netflix se poate vedea și sezonul doi din Record of Ragnarok cu zece episoade.

Pe 27 ianuarie, abonații Netflix vor putea vedea sezonul 2 Kings of Jo’Burg, dar și The Snow Girl, care spune povestea unei fete dispărute care ajunge să fie căutată de o jurnalistă.

