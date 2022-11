Ce-i reproșează Adi Mutu lui Edi Iordănescu după România – Slovenia 1-2. “Nu știu cum a fost făcută strategia în prima repriză! Lipsă de atitudine!” Video exclusiv

România a cedat partida amicală cu Slovenia, scor 1-2, disputată pe Cluj Arena. Au fost probleme pentru “tricolori” în special în prima repriză, la capătul căreia au și fost conduși cu 2-0. Inclusiv din prima parte.

Adrian Mutu a remarcat problemele “tricolorilor” în România – Slovenia 1-2: “Nu am contat în prima repriză. Pasivi în multe momente din prima repriză”

Antrenorul Rapidului, Adrian Mutu, nume exponențial pentru naționala României, a analizat la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI prestația tricolorilor cu Slovenia. A insistat pe , aspect care s-a schimbat abia pe parcursul actului secund.

ADVERTISEMENT

VEZI VIDEO MAI JOS

“Au fost două reprize distincte. În prima repriză am făcut un joc slăbuț, nu am contat. În repriza a doua am jucat mai bine. Atitudinea a făcut diferența. În prima repriză am fost fără angajament, pasivi în multe momente. Și le-am permis lor să își desfășoare jocul într-un 3-5-2 interesant.

Iar în a doua repriză cred că echipa României, mai ales spre sfârșit, a reușit să și facă presing, să aibă ocazii. Poate meritau și egalarea la un moment dat. Mai ales jucând acasă, împotriva unei echipe accesibile. Până la urmă era Slovenia, care pe vremuri nu ne punea probleme.

ADVERTISEMENT

Lipsă de angajament, de atitudine. Am jucat la așteptare prea mult. Când am făcut presing, în repriza a doua ne-am dus sus și am jucat altfel. Chiar dacă Slovenia a trecut din 3-5-2 în 4-4-2, ceea ce a făcut mai ușor jocul nostru”, a declarat Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Adrian Mutu a rememorat perioada în care era decarul României și spune că “tricolorii” erau mult mai motivați la ieșirea pe teren. Adrian Mutu, golgheter all-time al echipei naționale a României, alături de Gheorghe Hagi, cu 35 de reușite pentru fiecare dintre cei doi.

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu, despre perioada în care era jucător la echipa națională: “Cu astfel de adversare vorbeam de la vestiar să mergem peste ei”

“Edi a schimbat în 3-4-3 în repriza a doua, ceea ce a adus un plus pentru echipa României. La nivel de atitudine așa ar trebui să fie. Strategia nu știu cum a fost făcută, dar probabil dacă mergeam peste ei altul era jocul. Am jucat la așteptare, le-am permis să ne paseze și au găsit multe breșe în defensiva noastră.

Nu vedeam agresivitatea aia pentru purtătorul de minge, nu vedeam nimic. Practic se mișcau dintr-o parte în alta. lăsându-i să paseze. Fără a pune o presiune. Asta parcă a lipsit în prima repriză. Când eram eu jucător, normal că vorbeam de la vestiar să mergem peste ei.

ADVERTISEMENT

Mai ales cu un asfel de adversar. Mai erau și momente când stăteam undeva grupați, mai ales când jucam cu echipe mai valoroase ca noi, sau cu mai multă calitate. Mă refer la echipele mari. Dar când jucam cu o echipă de genul ăsta, nu se punea problema să nu ieșim la atac”, a mai spus Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

ADVERTISEMENT

România a cedat partida amicală cu Slovenia, pe Cluj Arena, scor 1-2. Sesko și Sporar au marcat pentru sloveni, minutele 26 și 32. Drăguș a semnat reușita “tricolorilor”, în minutul 64 al partidei. Pentru selecționata condusă de Edi Iordănescu urmează un amical cu Moldova, duminică, de la ora 20:30.