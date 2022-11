Edi Iordănescu, mulțumit de evoluția jucătorilor după România – Slovenia 1-2: „Testul a fost bun! Puteam și câștiga jocul”

Selecționerul a recunoscut evoluția mai slabă a fotbaliștilor în prima repriză, însă a lăudat atitudinea din repriza a doua, în care România a redus din diferență și a fost la un pas de a egala, Olimpiu Moruțan trimițând mingea în bara porții lui Jan Oblak.

Edi Iordănescu, mulțumit de evoluția jucătorilor după România – Slovenia

Edi Iordănescu a fost mulțumit de evoluția jucătorilor săi după înfrângerea suferită de , scor 1-2.

„Rezultatul nu a fost unul pozitiv, dar testul pentru mine a fost unul foarte bun. Am debutat cinci jucători și nu e ușor să debutezi jucători împotriva unei echipe formată din jucători de calibru.

Ne-am așteptat să fie greu. În prima repriză, am fost timorați, s-a văzut că ne căutam și că nu avem chimie de joc, noi eram în căutarea unghiurilor de joc.

Am avut probleme, dar chiar și așa am avut o bară, am avut prima mare greșeală. Am avut alt curaj, altă stare de spirit în repriza a doua”,

„Puteam câștiga și jocul!”

„Puteam să luăm cel puțin un egal. Am convingerea că dacă marcam până în minutul 80, puteam câștiga și jocul. Am avut o bară și ei au avut un portar în zi mare, e un portar fantastic.

Le-am spus că e un test și că trebuie să ne asumăm anumite lucruri. Lucrurile astea au schimbat echipa și ne-au dus peste adversar”, a .

„Starea gazonului o știam de ieri, nu a fost tipul de gazon care să ne reprezinte pe noi. Adversarii au căutat mai mult contactele și noi am căutat să avem o circulație a mingii.

Dacă ne uităm pe lot și pe context… adversarii au venit în lot complet, noi am pus accent pe tineri și ne-am asumat asta de la bun început.

Cel mai important pentru mine e ce se întâmplă în Moldova, dar lupta adevărată începe în martie. Trebuie să tragem linie, să analizăm, să vedem cum sunt jucătorii.

Vrem un rezultat pozitiv cu Moldova, îl căutăm și sunt sigur că îl vom obține! Oblak e un portar fantastic, cu impact la clubul lui. Ne-am ales acest adversar și ne-am asumat ce înseamnă un astfel de adversar. Mergem înainte cu putere!”, a mai spus selecționerul României.