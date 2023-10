Ce îl bucură pe Edi Iordănescu după România – Andorra 4-0: „Dacă am fi reușit asta la Budapesta, am fi câștigat” 

România a obținut cea mai clară victorie din preliminariile Euro 2024. Naționala lui Edi Iordănescu și a urcat pe primul loc în Grupa I. cu Israel și Elveția, principalele contracandidate în lupta pentru accederea la turneul final.

Edi Iordănescu, motivat după victoria României cu Andorra: „Echipa este la alt nivel”

Edi Iordănescu și-a felicitat jucătorii după victoria clară din meciul cu Andorra. Selecționerul României este recunoscător pentru faptul că jucătorii echipei naționale i-au făcut fericiți pe cei peste 20.000 de copii care au fost prezenți pe Arena Națională.

„Au fost alături de noi. I-am simțit cu o energie fantastică din prima secundă până la fluierul final. Au fost fabuloși. Mărturisesc faptul că am jucat și pentru copii. Băieții sunt modele pentru ei, să-i inspire, să-i trimitem acasă fericiți. Mă bucur că am reușit asta. Felicit echipa.

Aveam nevoie mare de puncte, presiunea e foarte mare. O echipă arțăgoasă, care a primit patru goluri, dar este o echipă care a încurcat mulți adversari și nu în ultimul rând a marcat împotriva Kosovo, Elveției și Israelului. Noi am marcat șase goluri în două meciuri cu Andorra fără să primim.

Era vorba de concentrare și presiune e tot timpul, mai ales la echipa națională și mai ales după opt ani de secetă. Eu rămân consecvent în munca pe care o facem. Echipa este la alt nivel față de ce a fost în Liga Națiunilor, dar este sub nivelul la care știu că se poate ajunge. Tot timpul este un proces, muncă”, a declarat Edward Iordănescu la .

„Dacă am fi reușit asta la Budapesta, am fi câștigat”

Pe lângă victoria clară, Edi Iordănescu s-a declarat mulțumit de faptul că România a deblocat tabela printr-o fază fixă. Selecționerul este convins că „tricolorii” ar fi câștigat cu Belarus la Budapesta, dacă echipa ar fi reușit să înscrie dintr-o astfel de ipostază. Stanciu a spart gheața cu Andorra cu un gol direct din lovitură liberă.

„Încercăm să lucrăm, să ne adunăm. Am câștigat unitate, spirit. Suntem neînvinși cu două jocuri înainte de final. Sunt 10 meciuri oficiale de când echipa României nu a pierdut, se face în curând un an și jumătate. Sunt bucuros și mândru de băieți.

Am schimbat pentru că am fost adeptul sistemului de rotație la echipa națională. Nu avem un istoric bun cu jocurile din trei în trei zile. Aducem energie de la mijloc în sus, încercăm să stabilizăm lucrurile în compartimentul defensiv.

Sunt trei jocuri fără gol primit. Avem cea mai bună defensivă din grupă. Sunt lucruri pe care le-am câștigat. Sunt fericit pentru că am reușit să deblocăm jocul cu o fază fixă. Dacă am fi reușit asta la Budapesta, am fi câștigat.

„Tricolorii” remarcați de Edi Iordănescu: „Mă bucur pentru ei”

Ianis Hagi, Florinel Coman și Daniel Bîrligea sunt „tricolorii” pe care Edi Iordănescu i-a remarcat la finalul meciului. Primul a marcat după o pauză de peste doi ani la echipa națională, în timp ce Florinel Coman a spart gheața și a înscris în premieră sub „tricolor”. De cealaltă parte, Bîrligea a debutat la prima reprezentativă în meciul cu Andorra.

„Mă bucur pentru Ianis că a marcat după mult timp, pentru Florinel și nu în ultimul rând pentru Bîrligea. L-am aruncat cu toată încrederea, mai sunt băieți tineri, avem o medie foarte scăzută de vârstă. Sunt elemente bune, să ne bucurăm în seara asta, după care meseria cere concentrare și începem procesul de pregătire pentru ultima acțiune.

Focusul nostru rămâne la ce avem noi de făcut. Sunt un antrenor muncitor și consecvent. Nu mă clatin, merg înainte, am fost pregătit când am spus da, știam unde vin. Sunt valuri și valuri de critici.

Ce mă deranjează este când apar critici și jigniri la adresa jucătorilor. Atunci am nopți albe. Ei pun tot ce au mai bun la adresa echipei, poate nu le iese mereu. Dar cât timp sunt aici îi voi apăra cu toată încrederea!”, au fost declarațiile lui Edi Iordănescu.