Ce imagini a postat Andreea Antonescu în mediul online. Fanii au luat-o razna

Ce imagini a postat Andreea Antonescu în mediul online

Andreea Antonescu a apărut îmbrăcată într-o rochie de mireasă pe rețelele de socializare. Rapid, fanii s-au gândit că poate fi vorba despre și despre o nuntă.

Dar vedeta a ținut să liniștească pe toată lumea și să spună doar că poartă această rochiță pentru un eveniment și nu are în plan să se căsătorească. Vedeta le-a spus fanilor că nu trebuie să tragă concluzii pripite.

„Eu zic doar atât… să nu tragem concluzii pripite! Este o rochie de mireasă doar de probă, pentru evenimentul de la finalul acestei săptămâni „Târgul Ghidul Miresei”.

Deci, ați aflat, nimic altceva. E superbă rochița. Deci, fiind femeie, nu îmi dau seama care este mai drăguță. Aștept părerea voastră”, a transmis Andreea Antonescu după imaginile din mediul online.

Andreea Antonescu nu a purtat niciodată rochia albă de mireasă

Chiar dacă arată foarte bine în rochie de mireasă, Andreea Antonescu nu a ajuns niciodată să îmbrace una. Aceasta a fost căsătorită cu omul de afaceri Traian Spak, dar nu au ajuns niciodată să se căsătorească și religios. Aceștia au divorțat în noiembrie 2022.

După această relație, . La scurt timp după ce au primit-o pe lume pe fetița lor, cei doi au decis să își spună adio.

Dacă mulți vedeau acum o posibilitate de căsătorie pentru Andreea Antonescu și de a îmbrăca rochia de mireasă iată că nici de această dată nu a fost cazul.

În schimb, vedeta declara că nu a fost niciodată pentru ea un vis să îmbrace rochia de mireasă. „Până în momentul acesta, în viața personală, vorbind de nuntă, eu nu am purtat rochie de mireasă decât atunci când am avut o prezentare de modă, când am defilat sau când am avut o ședință foto pentru o revistă.

Nu a fost un țel și nici nu am visat rochia de mireasă. Plus că mai era faza aia. Toate prietenele, cunoștințele mele, erau foarte agitate în ziua nunții, ba fusta, prea lungă, ba le dureau picioarele. Aveau tot felul de probleme și am zis să stau cumințică în banca mea”, a declarat Andreea Antonescu la Antena 1.