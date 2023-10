Ce înțelegere a făcut Călin Donca cu soția sa, Orianda: ”Nu am nevoie de un concurent”

Ce înțelegere a făcut Călin Donca cu , Orianda. Renumitul afacerist din Brașov a dezvăluit că nu are nevoie de un concurent și spune că frumoasa brunetă i-a oferit tot suportul necesar pentru a evolua în plan profesional.

Ce învoială a realizat Călin Donca cu partenera sa de viață, Orianda. Sunt împreună de 15 ani

Călin Donca a mărturisit ce a realizat cu partenera de viață, Orianda. Femeia cu care are o relație de 15 ani și i-a dăruit 5 copii îi este alături la bine și la rău, chiar și perioada asta când se vede nevoită să se împrumute de bani de la prieteni.

Milionarul are numai cuvinte de laudă pentru soția sa, care inițial lucra în administrația companiei sale. În momentul de față, femeia deține o sală de fitness, fiind pasionată de sport. În plus, Orianda este atentă la felul în care arată.

„Soția mea întotdeauna mi-a fost suport. Asta a fost înțelegerea noastră. Am bătut palma în momentul în care am pornit pe acest drum împreună. Noi am pornit pe acest drum în urmă cu 15 ani.

Eu am spus în felul următor: nu am nevoie de un suport, eu nu am nevoie de un concurent, n-am nevoie ca ea să facă altceva. Dacă eu sunt susținut și știu că atunci când vin acasă lucrurile sunt bune…

Bine, la început ea mă susținea în business, lucra în administrație în compania noastră. Doar că ulterior, în momentul în care am început să avem copii, am avut nevoie ca atunci când vin acasă să mă încarc.

Am avut nevoie să văd că mediul este așa cum trebuie, așa cum mi-l doresc. Dar da, tot ce am făcut am făcut împreună”, a explicat Călin Donca într-un clip de pe TikTok, notează .

Călin Donca, arestat pentru evaziune fiscală

Călin Donca se află în spatele gratiilor după ce a fost arestat la începutul lunii septembrie pentru evaziune fiscală. Inițial, afaceristul brașovean a primit mandat pentru 24 de ore, dar acesta a fost prelungit pentru 30 de zile.

Procurorii DIICOT au stabilit că omul de afaceri a luat parte la constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, înșelăciune și manipularea pieței de capital. Alături de el mai sunt cercetate alte două persoane.

Se pare că prejudiciul adus de Călin Donca statului român se ridică la peste 4 milioane de lei. Mai mult, în dosar se arată că ar fi înșelat cu 700.000 de dolari cumpărătorii unei criptomonede create chiar de el.