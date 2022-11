Ce intervenție estetică a vrut să-și facă Andreea Bănică, însă doctorul a refuzat-o: „M-a scos pe ușă!”

Andreea Bănică a recunoscut că a vrut să își facă o intervenție estetică la sâni, însă doctorul a rugat-o frumos să iasă afară din cabinet.

Vedeta s-a săturat să mai tot nege că și-a pus silicoane, dar, de data asta, a dezvăluit că a vrut la un moment dat să își lucreze sânii.

Andreea Bănică a vrut să își facă o intervenție la sâni, dar a fost refuzată de doctori

Cântăreața a fost invitată de Ilinca Vandici, în podcastul ei de pe YouTube, unde Andreea a făcut o serie de destăinuiri, printre care și adevărul despre operațiile sale estetice.

Artista a ținut să precizeze că deși nu a intervenit la sâni, nu are absolut nimic împotriva femeilor care au astfel de ajustări.

„N-ați mai văzut femei cărora le stau sânii bine? Nu am nimic cu femeile cu silicoane, ba chiar apreciez curajul lor. Când mi-am făcut septoplastia am fost efectiv terminată că trebuia să fac această intervenție, pentru că nu mai puteam respira.

Am sunat la doi doctori să îmi pot susține sânii. Doctorul m-a scos pe ușă, am fost dezamăgită, apoi am fost la al doilea, mi-a făcut o simulare. I-am zis că vreau o ridicare.

Sunt bine așa. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Mai târziu, dacă va fi nevoie, voi recurge la acea intervenție”, a declarat Andreea Bănică

Artista, dezvăluiri despre cele mai grele clipe din viața ei

Vedeta a trecut în revistă și . A reamintit de scandalurile în care a crescut din cauza tatălui alcoolic, dar și de cât de rece era relația cu mama ei.

„Mama mea nu a fost ca mine și nici eu ca ea. A fost foarte bună, foarte blândă, foarte calmă. A fost un om calm, la locul lui, cu care puteai să vorbești, aveai ce să vorbești. Crescând într-o altă epocă și într-o altă conjunctură nu putea să fie cum sunt eu astăzi.

Eu sunt foarte mămoasă, iubitoare. Mama chiar mi-a dat două palme la un moment dat, pentru că alergam după ea să o pup. Ea nu știa, nu își dădea seama că aveam nevoie de afecțiune. Mi-a zis să o las în pace, să înțeleg. Când am început o relație cu Lucian, mi-a zis mama că în sfârșit a scăpat de mine, că am cu cine să mă pup”, a povestit Andreea Bănică.

Și-a confruntat tatăl alcoolic: „I-am zis că îl omor cu mâna mea”

a rememorat cele mai dificile momente ale adolescenței sale cauzate de tatăl ei. Vedeta a spus că la vârsta de 18 ani a avut suficient curaj încât să se impună în fața lui, după ce a încercat să o lovească pentru a nșpea oară pe mama ei.

„El s-a pensionat pe caz de boală, apoi a deschis un magazinaș la colțul blocului. Stând acolo mult, veneau tot felul de oameni care au băut mult alcool și tata a început să bea. Pentru el, nu a fost un lucru bun. Toată familia a avut de suferit din cauza asta.

Devenise agresiv, foarte agresiv. La 18 ani, a venit băut, a vrut să dea în mama. L-am îmbrâncit și l-am băgat sub masă. A rămas sub masă, s-a uitat lung la mine. Nu mi-a spus nimic, am fugit. Știu că a doua zi l-am văzut afectat. Abia în momentul ăla a conștientizat ce se întâmplă cu noi, care e situația. I-am zis că îl omor cu mâna mea”, a spus vizibil afectată și astăzi interpreta de muzică pop-dance.