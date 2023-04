Ce mai face Ana Maria Mărgean, câștigătoarea Românii au talent 2021. “Mă bucură extraordinar!”. E anunțul momentului despre fosta concurentă

Ana Maria Mărgean, câștigătoarea Românii au talent 2021, revine în prim plan. Odată cu debutul primei semifinale a sezonului 13 al show-ului de talente aflăm că aceasta a început și ea o colaborare cu cei de la Pro Tv. Despre ce este vorba? În doar câteva ore vom afla mai bine.

Începe prima etapă a semifinalelor de la Românii au talent

Show-ul Românii au talent este de departe unul dintre cele mai apreciate. Iar sezonul 13 a fost până acum unul cu adevărat magic. Emoțiile vor fi însă și mai mari la finalul acestei săptămâni.

Toți cei pe care i-am văzut pe scenă și au primit trei sau patru de ”Da” din partea juraților vor da tot ceea ce au mai bun. Cine merită să câștige marele premiu de 120.000 de euro? Încă nu știm, însă Ana Maria Mărgean s-ar putea să le fie de folos telespectatorilor.

Ce legătură are câștigătoarea Românii au talent 2021 cu acest sezon? Începând de miercuri, 26 aprilie, pe conturile de Instagram și TikTok ale Ana Mariei vom vedea scene din culisele show-ului de talente de la Pro Tv.

Să nu uităm că Astfel, talentul ei este apreciat chiar și peste hotare. De asemenea, tânăra se bucură de o comunitate destul de generoasă pe rețele de socializare.

Ce rol va avea Ana Maria Mărgean

Pe Instagram și pe TikTok o vom putea vedea deci, pe Ana Maria Mărgean, alături de semifinaliști. Ea va interacționa cu ei, va afla mai multe detalii, iar publicul larg va avea șansa să îi cunoască și mai bine pe cei care luptă pentru premiul cel mare.

Câștigătoarea Românii au talent sezonul 11 este extrem de încântată de această colaborare. De asemenea, ea speră să transmită voie bună în rândul fanilor ei, dar și al telespectatorilor în următoarele săptămâni.

„Extrem de bucuroasă să revin în echipa Românii au talent, să cunosc personal semifinaliștii, să interacționez cu ei când se pregătesc. Recent am fost implicată în mai multe proiecte, pe diverse scene. Am fost și în SUA, unde am cunoscut membrii fondatori ai acestui show de talente internațional.

Și acolo, și aici m-am simțit ca într-o mare familie. Iar această colaborare mă bucură extraordinar și sper să reușesc să transmit și concurenților energia pozitivă și bucuria pe care eu le simt făcând parte din acest proiect minunat”, declară Ana Maria Mărgean.