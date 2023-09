Ce mai face Anca Pandrea, la 11 ani de când a murit Iurie Darie. Cine o ajută cu treburile zilnice

Sunt 11 ani de când actorul Iurie Darie nu mai este printre noi, iar soția sa, actrița Anca Pandrea, a rămas văduvă și cu un gol imens în suflet. De mai mult timp, Anca Pandrea a evitat să-și mai exprime public durerea nemărginită. Care este viața sa din prezent?

Ce face în prezent Anca Pandrea? Pe 9 noiembrie se împlinesc 11 ani de când a murit Iurie Darie

Anca Pandrea (77 ani) și Iurie Darie au trăit o frumoasă poveste de dragoste vreme de 25 de ani. Cuplul a fost unul dintre cele mai apreciate din lumea showbizului. După decesul actorului, Anca Pandrea s-a trezit singură, dar are noroc de prieteni.

ADVERTISEMENT

În momentul de față, Anca Pandrea este ajutată tot de prieteni, mai ales că se confruntă cu probleme de sănătate, iar . Acum este mai bine și este recunoscătoare celor care o sprijină.

Anca Pandrea spune că bunii săi prieteni îi aduc mâncare, medicamente sau cele necesare aparatului de oxigen de care depinde de un an. În lipsa acestuia nu poate respira în mod corespunzător. De asemenea, cei dragi îi sunt și parteneri loiali de discuții.

ADVERTISEMENT

”Sunt bine cu toate…și cu sănătatea sunt bine. Mulțumesc lui Dumnezeu că am prieteni, am mulți oameni buni lângă mine care vin, stăm de vorbă, râdem, glumim. De fiecare dată când vin la mine, niciodată nu vin cu mâna goală. Ba vin cu înghețate, ba mă ajută cu apă pentru oxigen pentru că de un an am aparat de oxigen fix iar de două luni portabil”, a declarat Anca Pandrea pentru

Ce obicei nu respectă Anca Pandrea toamna

Întrebată dacă respectă tradițiile specifice toamnei, precum punerea murăturilor la borcan, Anca Pandrea a negat. O singură dată a făcut acest lucru, când trăia regretatul său soț și își aduce aminte cum acestuia îi plăceau dovleceii murați.

ADVERTISEMENT

”Chiar dacă vine toamna nu mă pregătesc să pun murături. O singură dată am pus murături când trăia Iura după care nu am mai pus. Cel mai mult ne plăcea dovleacul murat. Este un deliciu”, a mai transmis Anca Pandrea pentru sursa menționată.

Anca Pandrea revine pe scena teatrului

De altfel, Anca Pandrea va reveni din toamnă pe scena teatrului. . Va avea un rol principal, la Brașov, pentru care acum face repetiții în mod intens, încât piesa să iasă perfect.

”Da! Este vorba de un teatru particular. Regizoarea, Carmen Fulger, m-a invitat, ea a scos piesa și a zis că nu o dă nimănui. Alți regizori i-au cerut piesa și a zis că nu o dă nimănui, pentru că nu o să facă distribuția pe care o vrea ea. Mi-a zis că mă vrea pe mine în rol principal, iar din toamnă încep repetițiile la Brașov”, ne-a declarat actrița.