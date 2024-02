Ce mai face artistul alături de care Ștefan Bănică a cunoscut succesul în Liceenii! Dan Cociș, dezvăluiri fără perdea despre ”Regele rock’n roll”

Dan Cociș s-a lansat cu chitară în brațe și a fost unul dintre cei mai adulați tineri din ultimii ani comunismului, alături de Ștefan Bănică. În plin succes, a dispărut de bunăvoie din muzică, alegând să se ocupe de diverse proiecte antreprenoriale.

Dan Cociș, dezvăluiri despre Ștefan Bănică

La mai bine de trei decenii de la apariția popularei serii ”Liceenii”, unde s-a lansat alături de colegul său din liceu Ștefan Bănică Jr. Dan Cociș se întoarce în muzică. Iar prietenia lor, ilustrată și în Liceenii, susține Dan Cociș a trecut proba timpului.

FANATIK a stat de vorbă cu ”Adrian” (Dan Cociș), colegul de cameră al lui ”Mihai”, (Bănică Jr.) din cele mai de succes filme în rândul tinerilor români dinainte de ’89. El a vorbit despre ”Liceenii” și ”Liceenii rock’n roll”, dar și despre nebunia frumoasă de a continua povestea sa muzicală. Căsătorit de 25 de ani, fericit tată a două fete, la 55 de ani, Dan Cociș a avut timp să-și vadă visul cu ochii: primul său album.

”Pasiunea pentru muzică nu m-a părăsit niciodată. Ea s-a regăsit în unele proiecte cum a fost clubul de muzică live sau un popular centru de evenimente din vecinătatea Bucureștiului. Pe scenele acestora au trecut aproape toți muzicienii, soliști sau trupe, din România și nu numai. Au fost și și mari festivaluri ca Summer Well sau Zurlandia”, ne spune Dan Cociș despre activitatea lui din anii în care a dispărut de pe scenă.

Când vine , el este ferm. Și, susține Dan Cociș, relația pe care o au a trecut, u succes, proba timpului. Chiar dacă nu mai sunt atât de apropiați ca în adolescență sau tinerețe, ei continuă să vorbească când se întâlnesc.

”Cu Ștefan sunt prieten de aproape 40 de ani. În primii 25 ani am vorbit aproape zilnic. Apoi fără să avem un diferend, pentru că am devenit din ce în ce mai ocupați și angrenați în proiecte din domenii diferite, ne-am văzut mai rar. Dar și azi vorbim sau ne vedem atunci când viața ne oferă plăcute oportunități”, spune Dan Cociș, pentru FANATIK.

”Am cântat împreună din prima zi când ne-am cunoscut”

Pe publicul i-a cunoscut cântând împreună, încă din adolescență. Cu toate acestea, dacă Bănică și-a continuat cariera în muzică, Cociș a refuzat să o facă. Iar pentru FANATIK el a explicat și motivele.

”Da, am cântat împreună din prima zi când ne-am cunoscut, chiar și în liceu, unde am fost colegi, Am absolvit o școală de muzică și eram înconjurați mereu de prieteni cu veleități muzicale, asta a fost mediul în care ne-am învârtit, unul creativ și haios.

Însă viața m-a condus pe alte drumuri, în alte domenii, unele tangențiale cu muzică. De fapt, am făcut parte din prima componență The Fifty’s, grupul său”, explică Dan Cociș. Dar, totuși, nu uită cum era să fie, în tinerețe, vedetă așa cum România nu mai cunoscuse până atunci.

”Aveam credința intimă că suntem atemporali și că nu se va sfârși niciodată. De altfel, cu sufletul și cu o parte din minte eu sunt tot acolo, în adolescență. Mi-adus aminte cum, la lansările filmelor în cinematografe, ne extrăgeau milițienii, apoi poliția, cu dube. Era ceva greu de închipuit pentru fiecare dintre noi. Au fost ani în care s-au legat multe prietenii și nu știam ce înseamnă să ai ”aere”.

De exemplu, noi am rămas buni prieteni în toți acești ani și cu Flori, față care ne-a adus pizza la masă, într-una din scenele din ”Liceenii Rock N Roll” și care, la vremea respectivă, era ospătar la locația în care am filmat”, mai povestește Dan Cociș.

Fetele lui Dan Cociș nu înțeleg fenomenul Liceenii

Tată mândru a două fete, Dan Cociș recunoaște că ele nu înțeleg fenomenul din care a făcut parte. Și, pe de altă parte, el înțelege și cauze și preferă să țină pasul cu vremurile, nu să explice ce s-a întâmplat cu multe decenii în urmă.

”Lucrurile sunt un pic mai complicate. Ele fac parte dintr-o generație care nu mai are nimic în comun cu parfumul acelor ani. E o generație cu propriul ei parfum, iar eu încerc de câte ori am ocazia să-l folosesc și eu. Gândiți-vă, de exemplu, la lucruri simple cum ar fi să înțeleagă cum formai un număr la un telefon cu disc”, spune, cu umor, Dan Cociș.

Revenind la muzică, Dan Cociș a explicat pentru FANATIK ce pregătește. Și, explică el, albumul este și nu este rock’n roll. ”Am scris foarte divers, cu exaltarea unui copil în fața unei mese pline de dulciuri. Vrei să guști din toate. Într-un final cred că stilul care mă definește este cel al baladelor pop cu linii melodice fredonabile și ușor de reținut.

Un lucru este însă clar. În aproape toate cazurile în care Universul mă ajută cu inspirație și compun o piesă sau un text, închid ochii și privesc către oamenii care mă ascultă. Încerc să-mi imaginez dacă ceea ce fac ar putea să-i atingă în vreun fel”, a mai spus el.