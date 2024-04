Ce nebunie a făcut Mitică Dragomir în Piața Floreasca. „Parizer mânânci, parizer joci!”

Dumitru Dragomir a vorbit, în exclusivitate, la MAX Profețiile lui Mitică, emisiune care este LIVE în fiecare luni, de la ora 13:30, pe site-ul FANATIK.RO, despre nebunia pe care acesta a făcut-o în Piața Floreasca.

Dumitru Dragomir și Horia Ivanovici, dialog spumos în urma fotografiilor apărute cu Dan Șucu

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, și Horia Ivanovici, gazda emisiunii MAX Profețiile lui Mitică, au avut un dialog spumos, despre mâncare, în urma fotografiilor apărute cu

„Nea mitică nu te țin mult azi, dar știi de ce nu te țin mult? Îmi e și foame, dar știi de ce? Când am plecat din emisiune, știi ce mă duc să mănânc?

Ține-te bine! Cartofi prăjiți, cu niște cașcaval ras pe deasupra, cu două ouă ochiuri și pariez pane. De când l-am văzut pe Șucu că mânca parizer îmi e o poftă, Nea Mitică, de parizer pane”, a recunoscut Horia Ivanovici la MAX Profețiile lui Mitică.

Dumitru Dragomir, răspuns genial pentru Horia Ivanovici: „Parizer mănânci, parizer joci!”

a dezvăluit că și el a făcut o nebunie în Piața Floreasca, cumpărând diferite mezeluri. Omul de afaceri a avut și un răspuns genial pentru Horia Ivanovici după ce acesta a recunoscut ca abia așteaptă să mănânce parizer pane.

„Auzi? Parizer mănânci, parizer joci! Jur că m-am dus în Piața Floreasca, alaltăieri, și m-am dus și mi-am cumpărat: parizer de porc, parizer de vită, parizer de pui. Câte unul de vreo două sute de grame. Am mai cumpărat și crenvurști la fel, și mă întreabă unu: „Mâncați d-astea?”. Bă, mor de poftă.

Când l-am văzut pe Piedone (n.r – Cristian Popescu Piedone) mâncând… Pe Șucu l-am văzut doar slănină mâncând, nu parizer. Am cumpărat și o bucățică de slănină și o bucată de brânză. Bune produse sunt în Piața Floreasca. Sunt unii care vorbesc ardelenește, așa, nu știu.

După aceea m-am dus și am luat verdețuri, am luat ridichii, am luat de toate și când am venit acasă face nevasta-mea: „De ce ai cumpărat d-astea că am luat și eu?”, m-a certat acum, ce să fac”, a declarat Mitică Dragomir la MAX Profețiile lui Mitică

