Ce nu face Cătălin Botezatu ca să se mențină în formă la aproape 58 de ani. Creatorul de modă și-a dezvăluit secretulu

Cătălin Botezatu uimește cu apariția sa de fiecare dată și cu felul cum arată, căci reușește foarte bine să-și ascundă vârsta. La cei aproape 58 de ani are încă un corp bine structurat, stârnind semne de întrebare multor bărbați, dar cu siguranță și femeilor care și l-ar dori ca soț.

Secretul lui Cătălin Botezatu pentru o formă fizică de invidiat la cei aproape 58 de ani

Creatorul de modă este tot timpul în centrul atenției și cu greu ar putea fi ocolit cu vederea de către cineva, având în vedere ținutele pe care le poartă și care i se așază foarte bine pe corpul ce pare destul de des lucrat la sală.

ADVERTISEMENT

În cadrul unui interviu acordat recent, îndrăgitul designer a spus că nu face niciun efort pentru o condiție fizică bună, ci doar a învățat să aibă un regim de viață bine pus la punct, nu mănâncă des și evită cu desăvârșire alimentele care îi pot dăuna.

În pofida stilului alimentar echilibrat și al obiceiurilor sănătoase, Cătălin Botezatu recunoaște și că mai face abatere de la regulă, adică bea multă cafea. În schimb, nu consumă alcool și crede că, dincolo de acestea, îl ajută și gena.

ADVERTISEMENT

”Nu fac niciun efort. Nu pierd niciun efort, nu mă distrez. Muncesc și am un regim de viață ok, mănânc foarte rar, nu mănânc prostii, beau multă cafea, fără alcool. Așa sunt eu din genă.”, a spus Cătălin Botezatu pentru Antena Stars, transmite

Cătălin Botezatu a suferit mai multe operații la inimă

De altfel, Cătălin Botezatu nici nu ar avea cum să nu aibă o viață echilibrată, după ce de-a lungul anilor a trecut prin mai multe intervenții la inimă. . Toate problemele de sănătate au apărut pe fond nervos, fiindcă designerul are multe evenimente.

ADVERTISEMENT

Cătălin Botezatu este precaut cu sănătatea sa, dincolo de programul încărcat în plan profesional. și se consultă cu medicii care l-au operat, pentru a vedea ce este de făcut mai departe. În iulie 2023, de exemplu, a acceptat montarea stentului tot după o consultație amănunțită.

”Îmi fac analizele de două ori pe an, sunt extrem de precaut… Dar după un control mai amănunțit, cu un aparat de care am zis că e NASA cel puțin, a trebuit să rămân acolo pentru operație pentru că era un risc crescut. Una dintre artere fiind înfundată în proporție de 80 spre 90%, am făcut și o angio, și am fost întrebat ce facem?

ADVERTISEMENT

Am decis să facem operație pentru că nu mai era de așteptat. A trebuit să montăm acest stent, nu mai puteam aștepta, am luat hotărârea pe loc, instant, l-am pus și în seara aia eu vroiam să ies din spital, dar mi-au zis să mai stau măcar o zi”, a declarat Cătălin Botezatu pentru