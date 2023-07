Ce operații estetice are Claudia Florescu de la Insula Iubirii. Concurenta a fost sinceră cu fanii

Claudia Florescu de la Insula Iubirii a fost întrebată de fani câte operații estetice are. Antrenoarea de fitness nu a stat pe gânduri și le-a oferit un răspuns sincer celor care o urmăresc.

Ce operații estetice are Claudia Florescu de la Insula Iubirii

a fost sinceră cu internauții atunci când a venit vorba despre intervențiile estetice. Frumoasa brunetă a recunoscut că a apelat la ajutorul medicului estetician pentru a-și face o schimbare importantă.

Claudia Florescu a organizat o sesiune de întrebări și răspunsuri, iar fanii au vrut să afle ce operații și-a făcut de-a lungul timpului. Iubita lui Bogdan Cîrlan a dezvăluit că are o singură intervenție estetică, și anume implant mamar.

“Am doar implant mamar”, a spus concurenta din cadrul reality show-ului de la Antena 1, pe . Antrenoarea de fitness a fost foarte sinceră în legătură cu acest aspect al vieții ei.

Ce a spus concurenta despre relația cu Bogdan Cîrlan

Internauții i-au mai spus concurentei, tot în cadrul sesiunii de întrebări și răspunsuri, că iubitul ei nu ar putea pica în ispită. Din moment ce Claudia este într-o formă fizică foarte bună, Bogdan Cîrlan are ispita chiar lângă el, așa că nu ar avea motive să se uite la altă femeie.

Antrenoarea de fitness le-a dat fanilor un răspuns cu totul de neașteptat și i-a indus în eroare. Concurenta nu a dezvăluit dacă partenerul ei a căzut sau nu în ispită. Cu toate acestea, răspunsul ei îi pune pe gânduri pe telespectatorii emisiunii.

“Niciodată să nu spunem niciodată”, a scris aceasta pe Instastory, fără a oferi mai multe detalii despre parcursul ei și al lui Bogdan în emisiunea moderată de Radu Vâlcan.

De asemenea, cineva a întrebat-o dacă mai este sau nu într-o relație. Claudia nu a spus dacă ea și Bogdan mai formează un cuplu după participarea la Insula Iubirii, dar i-a îndemnat pe fani să urmărească show-ul până la final.

În prezent, Claudia Florescu lucrează ca antrenoare de fitness, dar nu a ascuns faptul că . Ulterior, concurenta de la Antena 1 a renunțat și a venit în România pentru iubitul ei, alături de care a venit la Insula Iubirii.

“Ca model OnlyFans așa am și început, pe fitness, dar nu se făceau bani și m-am adaptat. Oricum, din cauză că nu mai aveam timp, am renunțat la această activitate, am închis contul.

Nici Bogdan nu mai practică videochat-ul. Eu am venit în România pentru el, lucrez și acum ca antrenor, am clientele mele”, a declarat concurenta pentru FANATIK.