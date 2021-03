Alexandru Arșinel a fost subiectul multor discuții controversate în ultima perioadă, după ce s-a aflat ce pensie primește lunar. Acum, artistul a răbufnit în emisiunea lui Cristi Brancu și le-a transmis un mesaj dur celor care îl critică din această cauză.

Actorul primește o pensie de lux, de 9.000 de lei lunar. Însă, aceasta a fost calculată după o carieră uriașă, care se întinde pe parcursul a zeci de ani. În emisiunea de la Prima TV, Arșinel a vorbit despre anii de muncă, în urma cărora a ajuns să încaseze această sumă.

Alexandru Arșinel, scos din minți de discuția despre pensie

Invitatul lui Cristi Brancu s-a săturat de cei care îl arată cu degetul din această cauză. Crede că aceștia nu fac altceva decât să îl critice gratuit, din pură răutate.

“Titlul de cetățean de onoare al municipiului București, Premiul special de la Ministrul Culturii, Diplomă Honoris acordată de Primarul Bucureștiului, Premiul Special, categoria Teatrul de Revistă, am vreo trei pagini. Bă, dar e pensia mea! Ce, m-am dus eu și i-am plătit pe ăia să îmi dea pensia mai mare?!

Trebuie să le dau lor raportul? Ei duc lumea în eroare. Ani de zile am fost în primul eșalon, eram socotit unul dintre cei mai corecți români. Sunt născuți cu suflet de jigodii! De asta am și pensia mai mare, eu muncesc și acum, din 1957, bă, tâmpiților! La mine nu vine nimeni să facă pomană, așa am muncit!”, a răbufnit Alexandru Arșinel.

Familia lui Alexandru Arșinel, afectată de COVID-19

Se pare că familia unuia dintre cei doi fii ai actorului s-a luptat cu noul virus. Din fericire, toți cei afectați au reușit să își revină. Arșinel și soția lui s-au vaccinat și au avut norocul să nu se infecteze și ei, în acea perioadă.

“E o linie de rezistență, de încurajare, cu toții suntem în jurul ei. Ne luptăm împotriva acestei jigodii aruncate în aer ca să ne distrugă. Familia lui Bogdan a fost afectată, dar a fost o familie puternică.

Noi, ceilalți, am fost afectați doar psihic. M-am vaccinat, au venit acasă, soția fiind paralizată. I-au făcut ei, mi-au făcut și mie. N-am avut nimic.

Am văzut acum ce s-a decis cu Paștele, să fie până la ora 2. Păi… dacă faci două ore până acasă oricum, de ce nu se dă drumul la toată noaptea? Te atacă și la ora 10, nu doar după ora 2.”, a povestit actorul.

Ce spune actorul despre Stela Popescu

Alexandru Arșinel și Stela Popescu au fost mai mult decât colegi de scenă. Au legat o prietenie atât de strânsă, încât legătura dintre ei a depășit orice obstacol. Actorul îi simte teribil lipsa în fiecare zi.

“De Stela mi-e dor non-stop. De câte ori mă întâlnesc cu soția mea, vorbim de Stela. Ea îmi spunea de mâncătoriile astea, dar spunea să ne vedem de treabă, pentru că publicul ne aștepta pe scenă”, a mai povestit Arșinel.