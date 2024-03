Ce pensie are, de fapt, Ioana Tufaru, fiica regretatei Anda Călugăreanu. ”Numai chiria costă toată pensia mea”

Ioana Tufaru nu a avut deloc o viață ușoară. Fiica regretatei Anda Călugăreanu a trăit momente grele după moartea mamei sale. Tatăl ei nu a acceptat-o deloc și a făcut orice pentru a o îndepărta de el. Din păcate, nici în prezent nu are un trai mai ușor.

Ioana Tufaru trăiește de azi pe mâine cu o pensie infimă

Publicul din România o știe pe Ioana Tufaru ca fiind fiica regretatei Anda Călugăreanu. Însă, ceea ce nu știu mulți este faptul că aceasta a trăit clipe de coșmar în copilărie. Ioana nu a avut deloc o viață lipsită de griji, ba chiar a simțit că nu este deloc dorită în sânul familiei sale.

Despre Anda Călugăreanu, Ioana Tufaru a vorbit de fiecare dată când a avut ocazia. Însă, despre tatăl ei, aceasta abia acum a mărturisit anumite detalii dureroase.

Ioana Tufaru și-a deschis sufletul în fața publicului prin intermediul emisiunii ”În oglindă”, realizată de Mihai Ghiță. Aceasta a simțit că acum este momentul să povestească toate greutățile vieții de care a avut parte.

Ioana a mărturisit că după moartea mamei sale, viața ei a devenit un coșmar. Tatăl său și-a refăcut viața și nici nu a vrut să mai audă de ea. Bărbatul a încercat să facă tot să scape de Ioana, inclusiv i-a obținut chiar și un diagnostic de retard mintal.

Soțul Ioanei este grav bolnav, dar are dreptul să muncească 4 ore pe zi

Din păcate, . Acum, deși este așezată la casa ei, fiica Andei Călugăreanu întâmpină multe dificultăți. Soțul ei, Ionuț Mardare are probleme de sănătate, iar costurile pentru tratamentul lui sunt ridicate.

Ioana și Ionuț abia se descurcă de la o lună la alta. , iar majoritatea banilor se duc pe pastile. Ionuț Mardare are probleme la inimă și la plămâni, iar pentru a le ameliora, are nevoie de tratamente scumpe.

”Soțul meu are probleme groaznice cu inima și cu plămânii, are niște fibrilații foarte nasoale. Ia tratament, trebuie să îl ia toată viața, că nu are încotro. Costă și tratamentul, dar ne chinuim și așa.”, a spus Ioana Tufaru în emisiunea menționată, potrivit

Deși este foarte bolnav, Ionuț Mardare face tot posibilul pentru a aduce un venit în casă. Bărbatul are o pensie infimă de 1281 de lei, dar lucrează și ca agent de pază. Veniturile lui abia dacă asigură un trai decent Ioanei și fiului lor.

La rândul ei, Ioana Tufaru beneficiază și ea de o pensie la fel de mică. Fiica Andei Călugăreanu primește tot 1281 de lei, dar aproape că nu se bucură niciodată de acești bani. Toată pensia Ioanei merge către achitarea chiriei.

”Are pensia exact cât o am și eu, 1281 de lei. Nu poți să trăiești în România cu banii ăștia, mai ales dacă ai și un copil. Numai chiria costă toată pensia mea, adică 1200 lei. Salariul soțului e minim pe economie.”, i-a mai spus Ioana lui Mihai Ghiță.