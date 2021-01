Ce pensie are Florin Piersic, la 85 ani! Suma de bani încasată de artist este scandaloasă

FANATIK îți dezvăluie ce pensie ridicolă are maestrul Florin Piersic, la 85 ani bătuţi pe muchie și după o viață întreagă petrecută pe scenă. Astfel, unul dintre cei mai iubiți actori ai țării noastre, cu un succes remarcabil, artistul este nevoit să-și numere fiecare bănuț.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Florin Piersic împlineşte pe 27 ianuarie 2021 venerabila vârstă de 85 ani! Marele actor român, care dacă s-ar fi născut la Hollywood ar fi avut un succes uriaş datorită talentului si charismei sale unice, traversează cu greu pandemia, locuind lângă Cluj, ferit de virusul ce face ravagii în întreaga lume.

Revista TAIFASURI i-a dedicat un supliment de excepţie, de 14 pagini marelui actor Florin Piersic, „Mărgelatu Șaptecai”, cel mai iubit Artist din România, număr ce poate fio găsit la toate chioşcurile din ţară!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce pensie are Florin Piersic, la 85 ani! Statul îl umileşte, UNITER îl ajută să supravieţuiască

Din păcate, statul român nu a știut niciodată să-și prețuiască oamenii care au încântat și care au oferit totul. Concret, după peste 65 de ani în lumea teatrului și a filmului, Florin Piersic încasează o pensie de doar 2000 de lei, în timp ce pensiile speciale încasate de “te-miri-cine” ajung la colosala sumă de 77.000 lunar!

La aceasta se adaugă o indemnizație lunară – Atenţie! De merit! – de la Uniunea Teatrală din România, în valoare de de 2700 de lei.

ADVERTISEMENT

Și aici se opresc încasările pe care Florin Piersic le are! Pentru că, pandemia de coronavirus a oprit motoarele teatrului românesc. Fără piese, fără alte apariții sau evenimente, actorul trăiește din pensie și indemnizație.

Cum a devenit Florin Piersic un mare actor

Născut din părinți originari din Bucovina, mama era din Valea Seacă, tatăl, medic veterinar, originar din Corlata, Florin Piersic și-a petrecut copilăria în Corlata, Pojorâta și Cajvana.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

A mers apoi în Cernăuți și, ulterior, a ajuns la Cluj Napoca, acolo unde a urmat Liceul de băieți nr. 3, azi Colegiul Național Emil Racoviță.

A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București, promoția 1957. La doi ani după acest moment, Florin Piersic a debutat pe scena Teatrului Național din București obținând rolul titular în Discipolul diavolului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum a fost decorat Florin Piersic de președintele României

Au urmat Tragedia optimistă, Oameni și șoareci și Orfeu în Infern, piese care au scos în evidență geniul, naturalețea și prospețimea actorului.

A fost distins cu Ordinul Meritul Cultural clasa a V-a „pentru merite deosebite în domeniul artei dramatice”. De asemenea, Florin Piersic a fost decorat la 30 mai 2002 cu Ordinul național Steaua României în grad de Cavaler, alături de alți actori.

ADVERTISEMENT

”Pentru prestigioasa cariera artistică și talentul deosebit prin care au dat viață personajelor interpretate în filme, dar și pe scenă, cu prilejul celebrării unui veac de film românesc”, a motivat șeful statului gestul.

Ce mesaj a avut Florin Piersic pentru fani

Florin Piersic împlinește 85 de ani pe 27 ianuarie, însă spune că, din cauza noului coronavirus, nu e un moment pentru a sărbători. ″În câteva zile împlinesc marele 85. (…) An de an, televiziunile, presa şi mai ales voi, publicul m-aţi sărbătorit, m-aţi răsfăţat, m-aţi aplaudat, iar eu am primit o mare de flori, vorbe minunate şi toată iubirea voastră, cu recunoştinţă. (…)

ADVERTISEMENT

Şi acum vine marele ‘Dar’. Copii, e prea multă tristeţe în lume. De curând mi-am pierdut un prieten de o viaţă, Rocco-Grigore Rusu, care a fost răpus de boala asta blestemată, iar o minunată parteneră a mea se zbate acum între viaţa şi moarte, din acelaşi motiv.

Vă spun drept: mi se pare cam nepotrivit să ne ţinem de sărbătoriri”, a scris Florin Piersic pe Facebook, într-o postare intitulată “Scrisoare către voi”.

Ce pensii au actorii României după o viață pe scenă

Pensiile artiștilor rămân un subiect sensibil. După o viață întreagă petrecută pe scenă, momentul pensionării este unul delicat. Banii pe care îi primesc de la stat par mai degrabă o bătaie de joc.

Sunt și câteva excepții de la această ”regulă”, iar printre norocoși se numără Alexandru Arșinel și Ion Caramitru. Primul câștigă lunar o sumă importantă. Arșinel ia pe lângă pensie o indemnizație de merit din partea Ministrului Culturii, dar și o pensie de revoluționar.

Un alt actor de pe scena teatrului românesc care încasează o pensie frumoasă este Ion Caramitru. În cei peste 53 de actorie pe care acesta i-a dedicat scenei, a jucat în zeci de piese de teatru, dar și filme.

Potrivit unei declarații de avere, directorul TNB încasa o pensie lunară de 2.600 de lei, 61.532 de lei din salariul de la Teatrul Naţional și 213.894 lei din drepturile de autor şi colaborări.