Ce planuri are Dan Bittman de Crăciun. Tradiția de la care artistul nu se abate în niciun an

Chiar dacă își iubește fanii și le este recunoscător pentru susținere, Dan Bittman nu va urca pe scenă de Crăciun. Artistul are alte planuri pentru această sărbătoare. Niciodată nu se abate de la tradiție.

Ce planuri are Dan Bittman pentru sărbători

Dan Bittman a dezvăluit cum va petrece anul acesta sărbătorile de iarnă, iar vestea tristă pentru fani este că nu va susține niciun concert de Crăciun. Artistul are o tradiție pe care o respectă an de an: sărbătoarea este rezervată familiei.

Astfel că, va petrece alături de cei dragi, pe care îi va răsfăța cu bucate alese, căci Dan Bittman a mărtirisit că este un împătimit al bucătariei, căreia îi cunoaște bine tainele. O spun chiar

În plus, publicul nu este complet lăsat deoparte, trupa Holograf va avea un . „100% acasă, în familie. Da, chiar e o tradiție. De Revelion avem concert în Sectorul 3, se pare în aer liber cântăm. (…)

Da, fac cele mai bune sarmale. Cele mai bune sau așa spun copiii, sau mi se pare mie! Fac un borș de legume extraordinar, fac pui la sticlă, cum se spune pe sticlă, fac cartofi la cuptor. Am făcut multe chestii, da, serios”, a declarat Dan Bittman despre planurile sale de sărbători, pentru

Ce cadouri le face persoanelor iubite

În plus, de când a devenit tată, Dan Bittman și-a asumat și rolul de Moș Crăciun. Și odată cu trecerea timpului, a trebuit să se adapteze nevorilor, dar și pretențiilor băieților lui.

Astfel că, pentru a evita situațiile neplăcute, în care cineva este nemulțumit de darul primit, artistul a găsit soluția care funcționează cel mai bine pentru el, oferă fiecăruia câte o sumă de bani.

În acest mod, este sigur că nu va da greș și că toată lumea se va bucura de cadou, cu toate că nu le vor găsi sub brad în dimineața de 25 decembrie, așa cum prespune tradiția.

„Măi, știi cum e acum…. au crescut copii, au crescut pretențiile. Trebuie să văd ce naiba vor. E mai simplu așa, e mai simplu că nu mai stai tu să le iei pulovere și să nu le poarte și mai bine le dai niște bani și își iau ce vor ei”, a explicat Dan Bittman.