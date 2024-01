Ce primă fabuloasă au luat jucătorii Forestei la SF-ul 5-4 cu Dinamo. „Eu am avut dublu!”

Acum, la mai bine de 20 de ani de la acea partidă, întoarsă și câștigată miraculos de Foresta, deși era condusă cu 0-4 în minutul 62, unul dintre eroii de pe atunci, Robert Niță, a dezvăluit care au fost primele de joc oferite de conducere după acea minune. Așadar, deși pare greu de crezut, moldovenii au primit între 2000 și 4000 de dolari de căciulă, o sumă enormă la acea vreme.

Ce primă au luat jucătorii Forestei la SF-ul 5-4 cu Dinamo!

”Ce primă ați avut la Foresta când ați bătut Dinamo cu 5-4?”, l-a întrebat Horia Ivanovici pe Robert Niță, aflat în studioul emisiunii

„2.000 de dolari de om și eu am luat 4.000”, a răspuns, mândru, fostul atacant. ”Nu v-a dat un porc ceva, niște cârnați?”, a replicat Horia Ivanovici, vizibil amuzat de situație.

, ce se mai promitea, era un finanțator atunci, patron, domnul Huțu, Dumnezeu să-l odihnească. Erau și alte vremuri, bazarul ăla mergea foarte bine.

De regulă la echipele de provincie nici nu se punea problema când jucai cu Steaua, Dinamo, Rapid, să suplimenteze prima, pentru că nu se așteptau să câștigi. Tu aveai prime bune cu Bistrița, Ceahlăul, Bacău”, a completat Niță.

Meciul dintre Dinamo și Foresta Fălticeni, jucat pe 11 noiembrie 2000, a rămas în istorie drept unul dintre cele mai nebune meciuri pe care le-a oferit fotbalul românesc. Atunci, Dinamo întâlnea Foresta Fălticeni în etapa a 13-a a Diviziei A, fiind meciul revenirii pentru Ionuț Lupescu în tricoul alb-roșu.

Miracolul din 11 noiembrie 2000, Dinamo – Foresta 4-5

Așa cum era de așteptat, statistica de dinaintea partidei ținea cu Dinamo, care câștigase 3 meciuri din ultimele 4 jucate contra Forestei, la un golaveraj de 9-6. Așadar, pe nimeni nu a mirat când Dinamo a deschis scorul după doar 12 minute de joc, prin Tinel Petre, iar Mihalcea majora diferenșa în minutul 29.

Inclusiv patronul Forestei, Eugen Huțu, , fiind convins că nimic spectaculos nu se poate întâmpla. De altfel Dinamo a călcat pedala de accelerație, iar în minutul 47 era deja 4-0 pentru ”câini”. Ce a urmat e adevărată literatură Science Fiction.

Robert Niță a înscris așa zisul gol de onoare pentru oaspeți în minutul 62, însă în minutele 71 și 73 tabela indica 4-3, după reușitele lui Păcurar și Botan. Ce a urmat după minutul 80 a fost șocant pentru fanii dinamoviști, care au văzut cum echipa lor favorită era egalată la 4 în minutul 82, din nou printr-o reușită a lui Botan.

Robert Niță, analistul Fanatik SuperLiga, a fost cel care a dat lovitura de grație în minutul 90, astfel că Foresta Fălticeni a rămas în istorie drept echipa care a întors de la 0-4 în deplasare la Dinamo și a câștigat în mod miraculos. Ca și o simplă statistică, pentru Dinamo marcau atunci T. Petre (’12), Mihalcea (’28), Tameș (’43) și M. Niculae (’47), în timp ce pentru Foresta marcau Robert Niță (’62, ’90), Păcurar (’73), și Botan (’75, ’82).

Echipele care au rămas în istorie au fost Preda, Onuț, Mihali, Năstase, Petre, Bolohan, Lupescu, Tameș, Munteanu, Mihalcea și M. Niculae pentru Dinamo, în timp ce pentru Foresta Suceava au jucat Nae, Șchiopu, Ciobanu, Munteanu, Beldiman, Botan, Ene, Brujan, Semeghin, Păcurar și Robert Niță. Au mai bifat minute Cernat, Răducioiu și Drăgan pentru Dinamo, dar și Gavrilescu și Buzea pentru Foresta, în timp ce tânărul pe atunci Dorin Goian (19 ani) a rămas pe bancă.

