Ce prime le-a promis Dan Șucu jucătorilor la Rapid – FCSB! Mesaj cu dedicație pentru Gigi Becali

Rapid are nevoie de victorie în derby-ul cu FCSB din ultima etapă a sezonului regulat, sâmbătă, 9 martie, ora 20:00. Giuleștenii caută să obțină toate cele 3 puncte pentru a rămâne aproape de lider . Dan Șucu, acționarul majoritar al „alb-vișiniilor”, face tot posibilul pentru a câștiga al doilea duel cu Gigi Becali din acest sezon.

Ce prime le-a promis Dan Șucu jucătorilor la Rapid – FCSB!

Dan Șucu, omul cu banii de la Rapid, . Acționarul majoritar al Rapidului vrea cu orice preț să câștige duelul cu FCSB de pe Arena Națională. Jucătorii „alb-vișiniilor” au prime de 70.000 de euro.

Este exact suma pe care Dan Șucu a pus-o la bătaie în meciul tur și pe care jucătorii lui Cristiano Bergodi au împărțit-o după 2-1 cu FCSB. De asemenea, Dan Șucu nu a ezitat să-l înțepe pe ” la meciul din tur.

„El știi de ce dă prime mari? Că nu o să îi ia. Foarte bine că dă Dan Șucu, are omul ambițiile și orgoliile lui, doar că nu o să dea banii, îi va ține în buzunar. Eu dau primă cu CFR, cum să dau primă cu Rapidul? El are orgolii cu mine, eu nu am orgolii cu el.

Nu am orgolii, ce orgolii să am, am orgolii cu ăia, că mi-au luat cinci campionate la rând, mai am orgolii cu Dinamo, suporterii au zis Rapid și Dinamo, dar eu aveam doar cu Dinamo, Rapid nu mă interesa”, declara Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA, în toamna anului trecut.

Dan Șucu, mesaj cu dedicație pentru Gigi Becali înainte de Rapid – FCSB

Chiar în ziua derby-ului Rapid – FCSB, Dan Șucu l-a „înțepat” pe Gigi Becali. Acționarul majoritar din Giulești vrea ca echipa sa să o învingă pe FCSB și să le ofere giuleștenilor prima promisă, de 70.000 de euro.

„Le-am transmis băieților că vreau să câștige și să ne ia banii. Să nu ne lase cu bani în club! Că și așa sunt unii care zic că promitem prime mari pentru că știm că nu vom câștiga și nu le vom plăti.

Dar uite că s-a întâmplat în tur să le plătim. Și am fost foarte fericiți. Iar acum am fi cu atât mai fericiți să dăm primele băieților”, a declarat Dan Șucu, potrivit .

Cu o victorie, Rapid va urca pe locul 2 în SuperLiga, la 9 puncte în spatele FCSB-ului. Duelul de pe Arena Națională va fi arbitrat de Ovidiu Hațegan, în timp ce în camera au fost delegați Sebastian Colțescu și asistentul George Florin Neacșu.