Răspuns uluitor al lui Becali când a aflat prima Rapidului cu FCSB. „Știu de ce le promite Șucu”. Cu cine dă Gigi prime

FCSB se pregătește de derby-ul cu Rapid, ce se va juca pe Arena Națională.

Becali, despre primele de la Rapid

Gigi Becali a vorbit despre primele de la Rapid, spunând că Dan Șucu a ales să anunțe prime de 40.000 de euro știind că nu le va da.

El spune că nu oferă prime la meciul cu Rapid deoarece nu are orgolii față de această echipă, . După ce HORIA IVANOVICI i-a spus că va ajunge viral pe TikTok, Becali a întrebat câți bani va face ca influencer.

”Ei, e normal să aibă orgolii, toți, cu mine au intrat în fotbal,, să aibă orgolii. E orgoliu, e și el om de afaceri, are bani. El știi de ce dă prime mari? Că nu o să îi ia”, a fost reacția lui Gigi Becali.

Imediat, HORIA IVANOVICI a intervenit și a spus că Becali va ajunge iar pe TikTok. Patronul de la FCSB i-a spus că ar trebui să se facă influencer, deoarece, dacă vorbește cu el, va face foarte mulți bani. Mai mult, Becali a spus că ar trebui să se facă și el influencer, în glumă.

”Fă-te și tu influencer, vorbește cu mine, faci un milion de euro. Dacă mă fac eu influencer cât fac eu mă?”, a fost reacția lui Becali, care a stârnit râsete în studioul FANATIK SUPERLIGA.

Revenind la Dan Șucu, Becali spune că acesta oferă prime mari la meciul cu FCSB doar pentru că este orgolios, dar crede că rivalul lui va păstra banii în buzunar, deoarece nu crede că Rapid va învinge FCSB.

”Foarte bine că dă Dan Șucu, are omul ambițiile și orgoliile lui, doar că nu o să dea banii, îi va ține în buzunar.

Eu dau primă cu CFR, cum să dau primă cu Rapidul? El are orgolii cu mine, eu nu am orgolii cu el. Nu am orgolii, ce orgolii să am, am orgolii cu ăia, că mi-au luat cinci campionate la rând, mai am orgolii cu Dinamo, suporterii au zis Rapid și Dinamo, dar eu aveam doar cu Dinamo, Rapid nu mă interesa.

De când am intrat în fotbal, eu au fost mereu mai slabi ca mine. Dinamo a mai luat campionate, mai ne băteam cu ei, dar Rapid a fost mereu în jos, insolvență, au retrogradat, ce orgolii să am eu cu ei?

Nici nu știu, sunt continuatoarea? Într-un fel sunt, am auzit că i-a pus statul să plătească datoriile“, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA cu HORIA IVANOVICI.

Becali, despre primele oferite de Dan Șucu