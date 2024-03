Gigi Becali a dezvăluit de ce nu poate fi prieten cu Dan Șucu de la Rapid. „Asta mi-a zis mie galeria”

FCSB şi Rapid sunt principalele contracandidate la titlu în SuperLiga. Giuleştenii sunt la 10 puncte de lider şi speră ca în play-off să răstoarne calculele şi să câştige primul titlu după 21 de ani.

Gigi Becali a dezvăluit de ce nu poate fi prieten cu Dan Șucu de la Rapid. „Aia e rivalitate, duşmănie!”

Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că s-au mai răcit de când acesta din urmă a preluat Rapidul. Patronul FCSB susţine că nu poate fi prieten la cataramă cu finanţatorii rivalelor Dinamo şi Rapid:

“Cu Şucu eram prieten. Dar hai să îţi spun un lucru. Eram prieten înainte să vină la Rapid. Nu poţi să fii prieten cu patronii de la Rapid şi de la Dinamo. Oricât ar fi Dinamo de jos, aia este rivalitate, duşmănie.

Cu Dinamo şi Rapid nu poţi să fii prieten. Cu , suntem prieteni şi cu patronii şi cu toată lumea. Nu e problemă. Dar cu Dinamo şi Rapid…

“I-am şi bătut, am luat şi campionatul. Apoi am spus că o să îi desfiinţez”

Aşa mi-a zis galeria când am venit, la început: «Pe noi nu ne interesează campionatul, ne interesează să îi batem pe Dinamo şi pe Rapid!». Auzi, ce nebuni! Şi primul an am luat campionatul.

I-am şi bătut, am luat şi campionatul. Apoi am spus că o să îi desfiinţez. Dar mă refeream că îi bat la fotbal. Dar nu m-am gândit că o să îi desfiinţez definitiv şi pe ăia la insolvenţă. Şi pe Dinamo la Divizia B.

Nu m-am gândit că o să le fac chiar aşa. I-am băgat şi pe Rapid în faliment, în Divizia C şi pe Dinamo în Divizia B. I-am destabilizat definitiv. I-am spulberat”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Dan Şucu deţine 80% din acţiunile Rapidului!

Dan Şucu a intrat oficial în acţionariatul Rapidului în anul 2022, când a cumpărat 50% din total de la Victor Angelescu. Ulterior, Şucu a devenit acţionar majoritar, în acest moment având 80% din Rapid.

Victor Angelescu a rămas cu celelalte 20% dintre acţiuni. Rapid a câştigat ultima dată campionatul în sezonul 2002-2003, pe vremea antrenor era Mircea Rednic.

