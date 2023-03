Ce reacție a avut Ana Morodan după ce s-a ales cu trei dosare penale și control judiciar: ”Nu folosesc niciodată droguri”

Ana Morodan trăiește o perioadă destul de tumultoasă. Vedeta a fost oprită de oamenii legii noaptea trecută în București, de mai multe ori. Ce au aflat polițiștii însă a fost complet așteptat. Se pare că aceasta circula deși avea permisul de conducere suspendat.

Ana Morodan s-a ales cu trei dosare penale

. Ulterior, după ce au testat-o, aceștia și-au dat seama că vedeta a consumat alcool, dar și substanțe interzise.

ADVERTISEMENT

Trebuie menționat că prima oară când a fost oprită, deși polițiștii au solicitat ca aceasta să fie testată, vedeta a refuzat. Probleme aveau să se complice în aceeași seară, în jur de ora 22.00. La acel moment, Ana Morodan a fost din nou oprită de polițiști. Aceasta a făcut o greșeală în trafic, care a costat-o încă un dosar penal.

De această dată, oamenii legii au reușit să o testeze, astfel că s-a confirmat că vedeta a consumat alcool, dar și droguri înainte de a urca la volanul mașinii sale. În același timp, s-a mai aflat că Ana Morodan a condus și cu permisul de conducere suspendat, lucru complet ilegal.

ADVERTISEMENT

A urmat apoi o noapte în arest. Vedeta a fost reținută pentru 24 de ore și iată că acum a venit și cu o serie de explicații. Își recunoaște greșeala, însă unele lucruri nu sunt tocmai reale după cum spunea chiar ea. De asemenea, aceasta a făcut un apel la toți cei care urmăresc subiectul să citească declarația poliției.

Prima reacție a influenceriței

Ana Morodan spune că De cealaltă parte, vedeta neagă că ar fi luat droguri. Ea a mai adăugat că nu folosește niciodată droguri și că doar are o rețetă de la medic.

ADVERTISEMENT

Inclusiv polițiștilor vedeta le-ar fi spus că nu a consumat substanțe interzise, ci că este vorba doar despre un tratament. ”Rugămintea mea este să citiți declarația Poliției. Într-adevăr, am făcut o greșeală și am condus fără carnet, lucru pe care nu vreau să îl transmit și să influențez pe nimeni. Legat de droguri, eu nu am consumat și nu folosesc niciodată droguri. Am o rețetă de la medic”, a declarat Ana Morodan.

După toate cele întâmplate noaptea trecută însă, vedeta s-a ales cu trei dosare penale. De asemenea, având în vedere accidentele pe care le-a provocat, acum, aceasta se află sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

ADVERTISEMENT

Trebuie menționat faptul că vedeta a fost întrebată de jurnaliști ce măsuri au fost luate după neregulile descoperite de polițiști. Influencerița însă a preferat să nu comenteze subiectul, așa că nu a spus concret ce se va întâmpla mai departe.